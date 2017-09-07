Взрослые игры

Британская актриса Эмили Кларк в роли Дейенерис Таргариен — Матери драконов. Фото: кадр из фильма «игра престолов». созд. Дэвид Бэниофф и Дэниел Бретт Уайсс

Сериал «Игра престолов» продолжает бить рекорды, им же установленные. Седьмой сезон только нелегально в Сети посмотрели более миллиарда раз. Этот кинопроект стал самым популярным сериалом канала НВО, и его аудитория до сих пор растёт. «ОГ» разбирается, что же так привлекает миллионы зрителей в почти 200 странах мира.

Народная любовь и Железный трон Урала

Для тех, кто не видел ни одной серии масштабного кинопроекта, объясняем. «Игра престолов» — это драматический сериал в жанре фэнтези, в основе которого серия романов Джорджа Мартина «Песнь Льда и Огня». Действие происходит в вымышленном мире, напоминающем средневековую Европу. В сериале несколько закрученных сюжетных линий, а в центре — борьба Семи Королевств за Железный трон.

В России огромное количество поклонников сериала. В социальных сетях масса фанатских групп, посвящённых «Игре престолов», — несколько из них насчитывают около миллиона подписчиков. В Перми в 2015 году даже появилась необычная достопримечательность — копия Железного трона из сериала. Объект был создан в одной из пермских мастерских, для его изготовления было подготовлено 300 мечей, каждый из них сделан вручную. Впоследствии трон оказался в знаменитом пермском театре «У моста».

Так в чём же секрет столь сильной всенародной любви?

Циники, выслушав восторженный рассказ фанатов про захватывающий сюжет, роскошные декорации и сногсшибательные спецэффекты, могут возразить, что секрет успеха прост как мир — обилие эротики и насилия. И они отчасти правы — ничего принципиально нового в искусстве давно уже никому придумать не удавалось. Для кого-то и «Песнь песней Соломона» — это образец эротической поэзии. Можно также вспомнить слова режиссёра Василия Бархатова, который заметил, что язык оперы позволяет рассказать о чём угодно, но говорит она только про секс и насилие. Что уж говорить тогда о другой опере — «мыльной». Двумя этими «крючками» можно, конечно, заманить большую аудиторию, а вот чтобы на протяжении семи лет её не только удерживать, но и расширять, только секса и насилия было бы явно маловато.

Более того, с каждым сезоном сериал менялся пропорционально тому, как росла его аудитория. Тех откровенных, а местами порнографических сцен, что были в начале, к примеру, в шестом сезоне, уже не встретишь. То же самое можно сказать и о насилии. Зрительское внимание удерживают другие инструменты…

Вопреки законам «мыла»

Массовая культура всегда предназначалась в первую очередь для того, чтобы развлечь широкую аудиторию, увести её от реальных проблем в иную реальность, где молочные реки, кисельные берега и наши в финале побеждают (как вариант — женятся). В таком виртуальном художественном мире хорошо спрятаться на какое-то время, но в то же время нет-нет да и хочется ехидно ухмыльнуться, глядя на происходящее: «Ну прямо как в кино!». Опытный потребитель сериала, достоверно знающий, что съёмки следующего сезона уже в разгаре, может спокойно наблюдать за тем, что жизнь главного героя висит на волоске — ничего с ним в этот раз не случится.

«Игра престолов» в этом смысле хороша тем, что при всей фантазийности происходящего, там всё как раз «ну прямо как в жизни»: центральный персонаж, который по всем законам «мыльных опер», казалось бы, должен быть бессмертным (даже не потому, что вокруг него сплетаются все сюжетные линии, а по той банальной причине, что именно от исполнителя этой роли млеет большинство зрительниц всех возрастов и континентов), может вдруг внезапно погибнуть и навсегда исчезнуть с экранов.

И ещё одно. Звездолёты, киборги, клоны, заполнившие экраны в конце прошлого века, стали неактуальны: «Игра престолов» — это не фантастика с кучей металлолома, а фэнтези, сказка. Отсюда и бешеная популярность подобных книг, а потом и их экранизаций. Когда-то это был толкиеновский «Властелин колец», где тоже воссоздан целый мир с его законами, героями и королями. Теперь «Игра престолов».

Набившие оскомину спецэффекты в сериале лишены той убойной силы молотка в посудной лавке, что отличает многие современные блокбастеры — здесь всё вроде бы как в нашем реальном мире, но чуть-чуть искусно подправлено при помощи компьютера. И это изящество только усиливает эффект притягательности происходящего.

Глоссарий "Игры престолов" Вестерос — один из материков мира «Игры престолов», где происходит большая часть событий; Эссос — материк лежит к востоку от Вестероса; Семь Королевств — название государства на Вестеросе, ограниченного с севера стеной, а с запада, юга и востока морями; Железный трон — трон королей Вестероса и символ верховной власти над Семью Королевствами; Белые ходоки (или Иные) — это зловещие существа, связанные с холодом, ночью и долгой зимой; подобно людям, они носят доспехи и искусно сражаются мечами, но после смерти тают и превращаются в пар; Драконы — древние крылатые ящеры, когда-то обитавшие на Эссосе. Драконы связаны с магией и умеют выдыхать пламя; Король Андалов и Первых людей — титул, присваивается правителю Семи Королевств; «Зима близко» — одна из самых популярных фраз сериала. Является девизом дома Старков; Десница короля — государственная должность в Семи Королевствах. Это второе лицо в государстве после короля. В отсутствие короля десница может восседать на Железном троне и говорить от королевского имени. Мнение Михаил ПЕРЦЕЛЬ, главный психотерапевт Свердловской области: — Скорее всего, этот сериал привлекает людей ощущением глубины жизни и обилием страстей. Это то, чего либо не хватает в реальной жизни, либо что пугает, а значит, тоже привлекает. Я думаю, что те же порнографические сцены и сцены насилия люди могли бы и в других местах посмотреть, значит, в «Игре престолов» есть что-то ещё. Это и зрелищность, и красивая картинка, и закрученный сюжет, который дёргает людей за их внутренние струнки. По сути, «Рабыня Изаура», «Просто Мария» — то же самое.Что касается какой-то опасности для психики. Воздействие такой кинопродукции носит более общий характер — приучает людей к возможности насилия, аморального поведения, хотя напрямую к этому и не подталкивает. Я смотрю, потому что... Ярослав ДАНЬКОВ, студент факультета государственного и муниципального управления: — С первых серий «Игра престолов» привлекает атмосферностью. Очень реалистично воссоздана эпоха огромного королевства. Стоит отметить потрясающие места съёмок и их красоту, ведь они проходили от Марокко и Испании до Шотландии и Исландии. Анна ПАНЬШИНА, выпускница факультета психологии: — Предпочитаю этот сериал остальным из-за интересного и острого сюжета. Сериал подкупает своей непредсказуемостью. В любой момент может умереть кто-то из главных героев. «Игра престолов» не смотрится как сериал, а воспринимается как большая история, как фильм-эпопея. Отдельный плюс — это то, что каждая серия не затянута, а занимает по длительности час. Этого вполне хватает. Ну и потрясающие эффекты и компьютерная графика. Владимир МАРТЬЯНОВ, фотокорреспондент «ОГ»: — Мне нравится, что в «Игре престолов» есть много деталей, продумано окружение каждого главного героя. Ещё для меня очень важной частью сериала являются диалоги. В противопоставлении с глупыми американскими комедиями или блокбастерами, в этом сериале есть что послушать, а иногда и над чем задуматься…