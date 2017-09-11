Зрители свои голоса отдали картине «Жги!» Кирилла Плетнёва. Статуэтку получает актриса Инга Оболдина. На удивление, её образ смотрительницы в колонии не оттолкнул публику, а, наоборот, заставил искренне сопереживать. Фото: Александр Исаков

Киносмотр этого года охватил десять площадок столицы Урала, восемь городов и населённых пунктов нашего региона и за неделю собрал более 36 тысяч зрителей.

Ещё на I Уральском кинофестивале много говорили о том, что он в первую очередь — зрительский. Это логично, ведь наш зритель годами воспитывался на фестивале документального кино «Россия», на «Кинопробе», и ещё одну возможность увидеть новое, талантливое кино свердловская публика не упустила. В Екатеринбурге залы были забиты до отказа, люди сидели даже на ступеньках. Активно посещали показы фестиваля у себя в кинотеатрах жители Нижнего Тагила, Первоуральска, Асбеста, Верхней Пышмы, Каменска-Уральского, Красноуфимска, посёлка Буланаш.

Приз за лучший дебют из рук Николая Коляды (в центре) получает актёр фильма «Турецкое седло» Валерий Маслов. Конечно, это не первая его работа в кино, но для жюри эта роль стала настоящим открытием. Фото: Александр Исаков

За лучшую режиссёрскую работу в фильме «Турецкое седло»награждён Юсуп Разыков. Фото: Александр Исаков

С этой точки зрения фестиваль вновь удался, как было это и в Год кино — на дебютном Уральском кинофесте.

«Надо больше хорошего» — так называется песня екатеринбургской группы «Курара», исполненная на открытии фестиваля, так звучал и девиз киносмотра этого года. А мы бы её ещё продолжили — надо больше хорошего кино. Хотя и в этом смысле II Уральский кинофестиваль гостей порадовал. Картину «Аритмия» свердловчане увидели раньше многих — в прокате она появится только в начале октября. «Карп отмороженный» Владимира Котта на широкий экран выйдет лишь в декабре. Альманах из четырёх новелл «День до» и вовсе в кинотеатрах показан не будет, для него уготована лишь фестивальная судьба. Так что зрителям в этом году действительно повезло и на премьеры, и на современное проблемное кино.

Специальный приз жюри за сценарий к фильму «Карп отмороженный» вручают автору сценария Андрею Таратухину. Фото: Александр Исаков

Был на фестивале и национальный колорит — картина «Из Уфы с любовью» Айнура Аскарова, и по-настоящему авторское, пронзительное кино от режиссёра Юсупа Разыкова — «Турецкое седло», и добрая картина для детей и подростков «Частное пионерское 3» Александра Карпиловского.

Гостей фестиваля перед церемонией награждения встречали директор фестиваля Владимир Макеранец (справа) и заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. Фото: Александр Исаков

Конечно, особняком в программе стояла картина «Аритмия». Про этот фильм многие критики, да и зрители, заключили: такого кино нам давно не хватало — настоящего, о людях, с которыми мы сами сталкиваемся почти каждый день. В центре сюжета — история талантливого врача скорой помощи, который бесконечно спешит помочь своим пациентам, зачастую забывая, что есть ещё семья, личная жизнь, мечты о карьере.

— Всё лето, начиная с июня, я постоянно слышу или читаю об этой картине, — делился впечатлениями на церемонии награждения председатель жюри Андрей Прошкин. — Это не только победитель нашего конкурса, но одна из главных побед современного отечественного кинематографа.

А вот так выглядит приз Гильдии киноведов и кинокритиков России «Слон», который тоже достался картине «Аритмия». Фото: Александр Исаков

Эта же картина, напомним, завоевала Гран-при «Кинотавра». Сразу было ясно, что и жюри Уральского кинофестиваля перед этой работой не устоит. Не было интриги, увы. Как не было интриги и в том, кто получит приз за главную мужскую роль (вновь Александр Яценко, «Аритмия»), да и за главную женскую роль тоже (Ирина Горбунова, «Аритмия»). Вот и получается, что фестиваль как конкурс снова не представил особого интереса, а раздача красивых статуэток на нём — всё же не больше чем красивая традиция.

Помимо конкурентоспособной фестивальной борьбы, Уральскому киносмотру будущего года желаем обрести своё, неповторимое лицо. Как есть оно у «Кинотавра», у ММКФ, как есть оно у «Золотого Витязя» и фестиваля «Окно в Европу». Год кино оставил в нашей стране множество по-своему хороших, но всё же безликих фестивалей, и пока понять, чем они друг от друга отличаются, увы, почти невозможно. И ещё. Хочется, чтобы на III Уральском кинофестивале в конкурсе наконец-то появилось наше — уральское кино.