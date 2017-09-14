Свердловчане претендуют на призы фестиваля «Крок»

Картина «Праздник» Нины Бисяриной 2016 года поборется за призы «Крока». Кадр из фильма «Праздник». Реж.Н. Бисярина

В Центральном доме кинематографистов в Москве открылся Международный фестиваль анимационных фильмов «Крок». В конкурсной программе принимают участие 140 картин, среди которых работы четырёх свердловских мультипликаторов.

Первый фестиваль «Крок» состоялся в 1989 году, а с 1991 года было решено проводить этот киносмотр на теплоходе. С тех пор традиции не изменяют — в этом году «анимационный теплоход» проследует по маршруту «Москва — Углич — Мышкин — Петрозаводск — Валаам — Санкт-Петербург».

Всего на фестиваль прислали 972 фильма из 54 стран мира, из которых отборочная комиссия в лонг-листе оставила 140 картин. Это работы из Австралии, Бельгии, Великобритании, Испании, Франции, Японии.

Россию на «Кроке» представляют 27 авторов, среди них уральцы — Нина Бисярина с фильмом «Праздник», Наталия Чернышёва с двумя картинами — «Паутинка» и «Кот и мышь», а также Анна Буданова с работой «Среди чёрных волн».

Итоги фестиваля подведут 21 сентября.