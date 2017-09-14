Культура 14 сентября 2017, 19:00

Свердловчане претендуют на призы фестиваля «Крок»

Картина «Праздник» Нины Бисяриной 2016 года поборется за призы «Крока». Кадр из фильма «Праздник». Реж.Н. Бисярина

Картина «Праздник» Нины Бисяриной 2016 года поборется за призы «Крока». Кадр из фильма «Праздник». Реж.Н. Бисярина

В Центральном доме кинематографистов в Москве открылся Международный фестиваль анимационных фильмов «Крок». В конкурсной программе принимают участие 140 картин, среди которых работы четырёх свердловских мультипликаторов.

Первый фестиваль «Крок» состоялся в 1989 году, а с 1991 года было решено проводить этот киносмотр на теплоходе. С тех пор традиции не изменяют — в этом году «анимационный теплоход» проследует по маршруту «Москва — Углич — Мышкин — Петрозаводск — Валаам — Санкт-Петербург».

Всего на фестиваль прислали 972 фильма из 54 стран мира, из которых отборочная комиссия в лонг-листе оставила 140 картин. Это работы из Австралии, Бельгии, Великобритании, Испании, Франции, Японии.

Россию на «Кроке» представляют 27 авторов, среди них уральцы — Нина Бисярина с фильмом «Праздник», Наталия Чернышёва с двумя картинами — «Паутинка» и «Кот и мышь», а также Анна Буданова с работой «Среди чёрных волн».

Итоги фестиваля подведут 21 сентября.

  • Опубликовано в №171 от 15.09.2017
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Областная газета Свердловской области

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