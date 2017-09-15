Уральцы создали книжную соцсеть

Профили участников, рекомендации по чтению, полки с любимыми книгами — всё это найдёте в книжной соцсети. Фото: соцсеть «книгозор»

В Екатеринбурге команда молодых друзей-единомышленников создала социальную сеть для любителей книг «Книгозор». Идея мобильного приложения возникла неожиданно: будущий пиар-менеджер проекта Юлия Добровольская сидела со своей подругой в кафе, им понравились два молодых человека, и стало интересно, что они читают. Девушкам захотелось, чтобы была возможность виртуального обсуждения книг с незнакомыми людьми.

Процесс разработки соцсети, как и сама идея, носил спонтанный характер: друзья встречались в свободное время и обменивались мыслями, которые реализовывали также на досуге. Недавно у разработчиков появился офис в центре Екатеринбурга. Сейчас в команде «Книгозора» пять человек. О целях создания приложения «ОГ» рассказал его директор и разработчик Валерий Захаров.

— Опыт разработки соцсетей у меня был, но маленький, то есть «Книгозор» для меня большое достижение. С процессом разработки менялись и наши первоначальные цели. На первом этапе мы хотели создать соцсеть по книжным интересам, чтобы каждый смог найти единомышленника на расстоянии 5 километров. Теперь мы видим «Книгозор» не только как соцсеть, но и как справочник, и рекомендательный сервис. Сейчас мы думаем о том, каких авторов было бы интересно почитать ещё, как не быть привязанными к километражу. Через приложение пользователи не только могут найти единомышленников по книгам, но и получить рекомендации по дальнейшему чтению. Например, у двух пользователей совпало 80 процентов общих книг, и среди книг, не добавленных на полку у одного из них, могут оказаться такие, которые понравятся другому.

Также приложение даёт возможность публикации для начинающих авторов: пользователь знакомится с этими книгами, оставляет отзывы, ставит лайки. Молодой писатель постепенно становится всё популярнее, привлекая к себе внимание издателей.

Кроме того, через книжную соцсеть можно участвовать во всероссийских литературных квестах, конкурсанты получают задания в свой «Личный кабинет».

Сейчас в месяц сайт «Книгозора» посещают около 1000 пользователей, с андроида приложение скачали уже около 500 человек, для разработки аналогичного приложения на айфон сборы ещё идут. Но разработчики ждут не менее полутора миллионов пользователей — ровно столько, по словам Валерия Захарова, в статистике Фейсбука интеллектуалов, интересующихся книгами.

Разработчики надеются в будущем создать внутри социальной сети целую библиотеку, хотя признают, что это трудоёмкий процесс, требующий определённых затрат и поиска партнёров.

Как и любой стартап, команда «Книгозора» планирует зарабатывать на проекте. Сейчас разработчики необычной соцсети ищут интернет-магазины и издательства, которым они могли бы помочь в продвижении.