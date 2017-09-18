Сойти с ума ради любви… к графике

Маша Орлович родилась в Санкт-Петербурге (бывшем Ленинграде), но сейчас живёт и творит в Израиле

В Екатеринбургской галерее современного искусства стартовал второй ежегодный фестиваль современной еврейской культуры. Открытие было приурочено к выставке графики израильской художницы Маши Орлович.

Художница родилась в Санкт-Петербурге (бывшем Ленинграде), но сейчас живёт и творит в Израиле. Её работы объездили почти весь мир: Россия, Израиль, Германия, Швеция, Великобритания, США. Выставка, представленная в рамках фестиваля, получилась яркой и вызывающей. На первый взгляд кажется, что полотна — лишь выдумка сумасшедшего, но стоит присмотреться и можно увидеть целую историю за каждой работой. Одна картина рассказывает о загадочной жизни древнего древа, другая погружает в чудной морской мир с мудрыми черепахами и опасными медузами, третья заставляет подпевать энергичным мелодиям джаза. Сразу появляется желание бросить всё и слетать на выходные в Израиль, чтобы окунуться в эту жизнь, полную красками безумия и свободы.

— С каким посылом вы работали над картинами?

— Позитив. В мире столько всего негативного, что нас постоянно выбивает из колеи. Я стараюсь найти позитив во всём, в чём его вообще возможно найти. Сейчас у меня болеет папа… Признаюсь, мне трудно, я девять месяцев уже не работаю. Просто рука не поднимается творить, переживания забирают очень много энергии. Надеюсь, в будущем все эти эмоции перейдут в новые картины.

Вся выставка — это моё видение Израиля. Он выглядит цветным и ярким, несмотря на то, что это графика офорт (техника станковой графики, позволяющая получать оттиски с печатных форм — примечание «ОГ»). Многие уже привыкли видеть её как очень порядочную, даже может сухую, технику в черно-белой гамме. Я работаю в этом направлении уже десять лет. До этого я занималась энкаустикой (живопись, которая выполняется красками в расплавленном виде — примечание «ОГ») и акварелью. На сегодня мой любимый стиль именно офорт, в котором есть возможность безгранично развиваться.

— Какая тема объединяет ваши работы?

— Название моей выставки «Израильские сны». Всё, что здесь есть, так или иначе связано с Израилем. Картины отображают всё моё окружение. Условно выставку можно поделить на три серии: музыкальную, пейзажную и животную. Первая — музыкальная тема началась ещё с моего мужа, с которым мы живём почти 20 лет. Занимательно, что он как раз из Екатеринбурга. Вот такие бывают совпадения. Он творческий человек, музыкант — играет музыку барокко и ренессанс. Именно с него и началась моя музыкальная серия. Сначала я рисовала на его живых концертах, потом перешла на джаз в Тель-Авиве, далее был международный фестиваль клейзмерской музыки в Цфате. В тему пейзажа Израиля так же часто входят музыканты. Получается совмещение: Тель-Авив и музыка, Тель-Авив и джаз.

Третья серия — морская. Израиль — очень жаркая страна, у нас полно всяких жучков-паучков, они очень красивые. Ещё мы славимся Красным морем, в котором такая замечательная разнообразная фауна, что просто у всех дух захватывает!

— Как люди воспринимают ваше творчество?

— В Цфате у меня есть собственная галерея. Ко мне многие приезжают из России, им сразу становится интересно: начинают всё щупать, смотреть, объемы искать, спрашивать про цветовые решения. Когда я только начала заниматься печатной графикой, мне сказали, что я сошла с ума — печатную черно-белую графику не любят! Особенно в Израиле! Отбросив все сомнения, я всё-таки представила графику на суд израильтянам, но в совершенно новом виде: цветную и яркую — и люди хорошо её восприняли.

— Как вы открыли для себя такое направление как офорт?

— Как художник я постоянно хочу развиваться. Я всегда завидовала художникам (хорошей завистью, конечно), которые занимаются офортами. Это сложная, но в то же время интересная техника. Всё началось, когда у меня был маленький ребенок на руках. Именно в то время открылись курсы офортов в Тель-Авивском Доме художника. Совмещать учёбу, дом, работу было сложно. Раз в неделю мне приходилось вставать в четыре утра и ездить три часа в Тель-Авив и обратно. Постепенно у меня получилось освоить это направление, и я просто влюбилась в него! Сейчас могу с уверенностью сказать: офорт — это именно моя техника.

Кстати, все украшения, что на мне сейчас надеты — это всё офорты. Когда я впервые увидела серебряные офорты, которые очень похожи на маленькие красивые платы, захотела их повесить на себя. Натура художника такова, что он постоянно ищет что-то новое. Поэтому и я после раздумий нашла способ, как надеть эти украшения — теперь они изготавливаются по той же технологии офортов, как и мои графические картины.

— Есть творческие планы на будущее?

— Планов всегда полно, в голове постоянно что-то двигается. Кстати говоря, Елена Шипицына арт-директор галереи современного искусства предлагала мне принять участие в международном фестивале техники меццо-тинто. Я даже подготовила платы, но, к сожалению, не успела поучаствовать в этом году из-за болезни папы. Думаю, на следующий год я обязательно займусь меццо-тинто. У меня уже есть некоторые интересные задумки на эту тему.