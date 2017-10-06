Главный приз фестиваля «Россия» получил фильм о подвиге сторожевого корабля «Беззаветный»

Главный приз за фильм «Последний парад «Беззаветного» за Татьяну Скабард получил режиссёр Вадим Цаликов. Он даже пошутил, что фестиваль должен компенсировать ему перевес багажа, ведь у Татьяны — сразу три крупные награды. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге завершился XXVIII Открытый фестиваль документального кино «Россия». Единогласно жюри в этом году присудило Главный приз фильму, который, как никакой другой, достоин названия фестиваля. Это картина режиссёра Татьяны Скабард «Последний парад «Беззаветного».

Главным же событием фестиваля стал картина Татьяны Скабард «Последний парад «Беззаветного». Этот фестиваль, безусловно, запомнится нам яркими дебютами. Фильм «Последний вальс» Юлии Бобковой — студентки мастерской Сергея Мирошниченко — конкурировал наравне с работами мэтров документального кино и был удостоен сразу двух наград — приза зрительских симпатий и приза «За лучший дебют».

Победителя фестиваля «Россия» Главный приз. «Последний парад «Беззаветного», режиссёр Татьяна Скабард. Режиссёру вручён грант на съёмки будущего фильма в размере 100 000 рублей

Режиссёру вручён грант на съёмки будущего фильма в размере 100 000 рублей Приз за лучший полнометражный фильм. «Приходи свободным», режиссёр Ксения Охапкина

Приз за лучший короткометражный фильм. «Поморские жёнки», режиссёр Анна Каторина

Приз за лучший дебют. «Последний вальс», режиссёр Юлия Бобкова

Приз за операторское мастерство. «Приходи свободным», операторы Виталий Афанасьев, Максим Дроздов, Ксения Охапкина

Приз зрительских симпатий. «Последний вальс», режиссёр Юлия Бобкова

В конкурсе участвовали несколько уральских картин, но совершенно заслуженно отмечена была работа из специальной программы фестиваля. Коллеги отметили настоящий подвиг уральских документалистов, которые сделали четырёхсерийный фильм об эвакуации «Равная величайшим битвам». Эта картина была отмечена призом российского государственного архива кинофотодокументов и будет поставлена на государственное хранение. Также работу свердловчан высоко оценила Ассоциация документального кино Союза кинематографистов России. И будь эта картина в конкурсе, она наверняка бы претендовала на основные призы «России».

Фильм рассказывает о подвиге 1988 года, когда в Чёрном море сторожевой корабль «Беззаветный» пошёл на таран американского крейсера, чтобы вытеснить его из советских территориальных вод.

— Никогда не видел у Тани картины, в которой не было бы души нашего народа, души нашей страны, — сказал председатель жюри Тенгиз Семёнов. — Она всегда так работала. И она сумела сделать фильм, в котором прозвучало всё. Режиссёр не смогла приехать на фестиваль из-за болезни, мы позвонили в Москву, чтобы поздравить Татьяну и поблагодарить за фильм.

— Татьяна, поздравляем вас с победой и с такой пронзительной картиной, с героем — контрадмиралом Владимиром Богдашиным, который лично приехал в Екатеринбург, чтобы представить фильм зрителям.

— Спасибо! Я так рада, что картину принял зритель! 12 февраля 2018 года исполнится ровно 30 лет этому подвигу. А про героя Богдашина я долго могу рассказывать… После расформирования экипажа корабля «Беззаветный» Владимира Богдашина послали на корабль «Слава». Это было старое, ржавое судно, и тогда Владимир продал свою машину и выкрасил на эти деньги корабль… Это мне потом его ребята рассказали. Многие бы так сделали? Продать единственную машину, которую он заработал за годы плавания. Конечно, многое осталось за кадром. Например, когда американцы снимали штаны, чтобы дразнить наших парней, мочились на наш корабль… В наших территориальных водах. Это было последней каплей. Тогда капитан «Беззаветного» сказал — всё, иду на таран.

— Как вы вышли на этого героя, на эту историю?

— Я работала над фильмом «Всё проходит», искала что-то в Интернете и вдруг выскочил американский сайт — и сам включился сюжет. В очень плохом качестве, хроника, как какой-то корабль таранит другой… Стала смотреть. Перевела текст на русский, забила в наш поисковик — нашла в чуть лучшем качестве. Я даже тогда отложила работу над фильмом, начала искать информацию об этом случае. Звонила в Севастополь знакомым, в Министерство обороны. Меня поразило название нашего корабля — «Беззаветный» — обычно называют «Смелый» или «Решительный», но чтобы беззаветный… Полезла в словари, смотрю «беззаветный» — это способный на подвиг без завета. Начала читать комментарии под сюжетом — некоторые писали «да это фейк, быть такого не может».

Но это было правдой, хотя историю засекретили, никаких подробностей не сообщалось. Я стала искать, где же теперь этот героический корабль. Узнала, что его — есть такое выражение «пошёл на иголки» — распилили на металлолом. Я так расстроилась, весь день думала. Ведь это был единственный в мире случай в морской практике — не было больше ни одного морского тарана… И мне приснился сон. Я — под водой, глубоко. Вижу, что «Беззаветный» лежит на дне, целый.

— Просто мистика…

— Знаете, мистика сопровождала всю картину. После сна я решила копать дальше. Нашла тогда Владимира Богдашина,узнала, что он в Москве, а в Севастополе нашла членов того экипажа, хотя многие уже умерли… И узнала историю корабля. Оказывается, его уже тащили, как скот на бойню, в Турцию на металлолом. Уже всё срезали, практически весь металл, остался только остов. Его и тащил турецкий буксир. Когда они подходили к Турции, вдруг «мёртвый» корабль издал гудок и… начал уходить под воду. Чем он мог гудеть — до сих пор понять никто не может. Он попрощался и сам себе выбрал смерть, не дался, чтобы его распилили. Когда я узнала эту историю, решила, что обязательно буду делать фильм.

— Говорят, все данные по этому случаю были засекречены?

— Да, материала было не достать. Когда начинала картину, в руках у меня были всего лишь три фотографии. Ведь когда корабль совершил таран, наши спецслужбы изъяли всю документацию — все фотографии, съёмку с пограничных кораблей. Всё было положено под сукно, получить информацию было практически невозможно. Пришлось искать самой. Я изучила техническую документацию, характеристики, я знала все калибры пушек, всё во-оружение — назубок выучила. Потому что мне нужно было хоть какую-то картинку получить. Нашла съёмки кораблей, которые один в один были похожи на «Беззаветный».

— Владимир Богдашин сразу пошёл на контакт? Наверное, ему тоже хотелось выплеснуть, что накопилось за эти годы, рассказать людям историю?

— Да, точно. Мы очень долго с ним разговаривали, и он согласился на съёмку. Представляете, снимали его интервью девять часов. Сначала было трудно, он ведь человек официальный. Мучила его мучила, потом говорю — так не пойдёт, слезьте с трибуны (смеётся). Он хотел быть в кителе. Я сказала: ни в коем случае — только в гражданском. Я понимала: если наденет китель, тот будет над ним довлеть и откровенного разговора не получится…

— Теперь в качестве награды вашу картину покажут на «Первом канале», она выйдет в прокат в нашем кинотеатре «Салют»…

— Её должны посмотреть люди. Она не такая простая — за всем стоит вопрос «А надо ли Родину защищать?» Сейчас многие как рассуждают — кого защищать — чиновников? Олигархов с бриллиантами? И один парень сказал: «Можно и так, а можно за своих родных и близких». Вот и всё.

— По теме, по посылу ваше кино очень пересекается с картиной, которая взяла Гран-при «России» в прошлом году — это картина Наталии Гугуевой про лётчиков палубной авиации «Форсаж. Возвращение». Ваши картины очень патриотичные — в самом лучшем смысле этого слова.

— Да, я помню ещё первую работу Наталии 15 лет назад — «Форсаж»… Я жёсткий государственник. Никогда не ассоциирую государство с политиками, с какими-то отдельными личностями. Отечество — это твои друзья, школа, поляна, маленький лесок, твоя речка, твоя Родина. И Родину нужно отстаивать. Об этом наши фильмы. Я человек жёсткий, меня заставить плакать почти невозможно, но пока делала картину, часто плакала, узнавая всё больше подробностей, деталей.

— И мужчины в вашей картине плачут.

— Да, те, которые тогда не хотели флаг перед американцами спускать. Это дорогого стоит. Я счастлива, что сделала этот фильм.

Досье «ОГ» Награды Татьяны Скабард: 1999 год. Приз «Золотой кентавр» за лучший короткометражный фильм МКФ «Послание к человеку» —за фильм «Lakrimoza» 2001 год. Премия «ТЭФИ» за лучший сериал телевизионных документальных фильмов «Острова» 2015 год. Гран-при фестиваля «Россия» за фильм «Всё проходит»