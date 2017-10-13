Победителем юбилейной «Ясной Поляны» стал Андрей Рубанов

В этом году XV литературная премия «Ясная Поляна» была вручена писателю Андрею Рубанову. Его роман «Патриот» признали лучшим в главной номинации — «Современная русская проза».

Получая приз, Андрей Рубанов очень растрогался, так как не ожидал такого признания. Он благодарил своего издателя и жену — Елену Шубину.

«Я несколько раз сравнивал литературу с балетом. Мне кажется, что и то, и другое искусство существует за счёт узкого круга ценителей», — цитируют Андрея Рубанова на сайте премии.

О романе «Патриот» высказался один из членов жюри премии Павел Басинский: «Я считаю «Патриот» самым ярким романом этого года и одним из самых ярких произведений десятилетия. Рубанов даёт нам нового современного героя, что важно для романа. Его герой — это человек поступка».

В номинации «Иностранная литература» лауреатом стал перуанский писатель Марио Варгас Льоса за роман «Скромный герой», в номинации «Событие» жюри отметило фестиваль детской книги «ЛитераТула». Cпециальный приз «Выбор читателей» получил Олег Ермаков за роман «Песнь тунгуса».