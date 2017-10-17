Кто попал на верхние строчки рейтинга лучших учреждений культуры?

Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства им. И.Д. Самойлова. Фото: Александр Исаков

Министерством культуры Свердловской области подведены итоги независимой оценки качества оказания услуг более чем в 300 учреждениях культуры. О том, как составляется этот рейтинг и на что он влияет, мы поговорили с главным специалистом отдела профессионального искусства, художественного образования, творческих проектов и информатизации министерства культуры СО Василием КУТАРЕВЫМ.

— На основе чего составляется этот рейтинг?

— В этом году в независимой оценке приняли участие 320 учреждений культуры нашего региона. Рейтинг строится на основании оценок в баллах — по 16 критериям, среди которых: информационная открытость, комфортность, время ожидания предоставления услуги, доброжелательность и так далее. Оценивается не качество постановки или, скажем, разнообразие экспонатов, а условие предоставления услуги. Вся работа по проведению независимой оценки опирается на исполнение указов Президента РФ. В регионе вопрос на контроле у губернатора и его заместителей. В этом году большое внимание независимой оценке уделила министр культуры Свердловской области Светлана Николаевна Учайкина. Она провела встречи с руководителями муниципальных образований, чтобы объяснить актуальность этой работы. И личное участие первых лиц дало результаты — в итоге нам удалось провести опрос более 200 тысяч респондентов.

— Как происходило изучение мнений посетителей?

— По согласованию с общественным советом при министерстве культуры области нами была разработана интернет-анкета. Возможность выразить свою точку зрения предоставлялась посетителям учреждений на сайте минкульта области, на сайтах администраций муниципальных образований, на сайтах самих учреждений, в социальных сетях и на выделенных компьютерах в учреждениях. В тех территориях, где Интернет недостаточно распространён, мы использовали бумажные анкеты.

— В рейтинге первое учреждение культуры из Екатеринбурга находится всего лишь на одиннадцатом месте… Получается, условия в области лучше, чем в столице Урала?

— Мы работаем с теми данными, что дают нам сами потребители. Может быть, посетители более требовательны в Екатеринбурге или восприятие учреждений в регионе более лояльное, чем в столице Урала, а может быть, ещё что-то. Результаты теперь нам предстоит проанализировать.

— Каковы задачи проведения независимой оценки?

— Самая главная задача — повысить уровень качества оказания услуг. Со своей стороны, у нас есть задача поощрить лучшие учреждения, а также принять меры в отношении занявших низшие места в рейтинге.

— За те годы, что существует независимая оценка, что-то меняется в лучшую сторону?

— Независимой оценкой мы занимаемся с 2013 года. Несколько лет мы просим людей не только проставить баллы, но и в текстовом поле оставлять свои пожелания, жалобы, чтобы руководители учреждений могли анализировать их и строить планы по устранению недостатков. Если посмотреть на итоги проведения независимой оценки в 2016 году, то есть вполне реальные результаты: появляются буфеты или хотя бы чайные зоны, вводятся в репертуар новые жанры, например, читка пьес в Новоуральске, появляется wi-fi в библиотеке, устанавливаются сувенирные киоски, добавляются дополнительные места ожидания, увеличивается время работы учреждений. Надеемся, что и в следующие годы граждане будут активно участвовать в независимой оценке.

Лидеры рейтинга Досуговый комплекс «Современник», Каменск-Уральский (1) «Библиотечная система», Ирбит (2)= Дом культуры «Новоуральский» (3) Каменск-Уральский краеведческий музей им. И.Я. Стяжкина (4) Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства им. И.Д. Самойлова (5) Свердловский государственный областной дворец народного творчества, Екатеринбург (...11)