Революционный поворот… сцены Свердловской музкомедии

Редкий кадр. За роялем — музыкальные лидеры большой и малой сцен театра Борис Нодельман (справа) и Платон Газелериди. Фото: Алексей Кунилов

Вчера Свердловская музкомедия открыла новый сезон. 85-й. Юбилейный. А между «тем» и «этим» были беспрецедентные по нынешним временам гастроли в Сочи. Уральцы выступили даже в горном кластере, на вершине Роза Пик (2320 м!) — в то время как здесь, дома, шла столь же беспримерная реконструкция исторической сцены театра.

— За три месяца мы сделали то, что не могли сделать за все предыдущие 85 лет, — говорит генеральный директор театра Михаил Сафронов.— Мало кто из зрителей представляет, что наша легендарная сцена не идеальна по своей конструкции. Нет ниш-«карманов», и потому, например, в масштабной «Екатерине Великой» перед выходом на сцену «народные массы» буквально жмутся по стеночке за кулисами. Не было поворотного круга, привычного для многих театральных сцен, и потому в «Венской крови» участники спектакля подобно бурлакам крутили сценографический станок. Для реконструкции же не было то денег, то технических возможностей. Сделанное нынешним летом для театра — революция. Отныне возможны режиссёрские и сценографические решения совсем иного масштаба…

А планы театра амбициозны. Главным событием на основной сцене с её новыми возможностями станет возвращение легенды ХХ века — премьера культовой некогда рок-оперы Александра Журбина «Орфей и Эвридика». Это случится ещё до Нового года. Весной — мировая премьера мюзикла «Казанова», который создан специально для постановки в Екатеринбурге. В основе «Казановы» — пьеса М. Цветаевой «Приключение».

Весной же театр обещает первое в России исполнение всемирно известного хита Эндрю Ллойда Уэббера«Эвита». Мюзикл, основанный на книге «The Woman with the Whip», биографии первой леди Аргентины Эвы Перон, имеет семь премий «Тони» (театральный эквивалент «Оскара» за достижения в области американского театра) и премию Лоуренса Оливье за «лучший мюзикл». На сцене Свердловской музкомедии мюзикл будет представлен в формате semi-stage — близком к концертному исполнению, хотя semi-stage предполагает и мизансцены, и взаимоотношения среди солистов и хора. На вопрос «ОГ», почему, «отважившись на знаменитую «Эвиту», отказались от яркой театральной формы», М.Сафронов эмоционально ответил: «А знаете, сколько это стоит?! Театр купил права только на несколько показов «Эвиты»…

На малой сцене среди самых ожидаемых премьер — ревю «Оттепель», музыкальное посвящение замечательным советским певицам А. Ведищевой, Л. Мондрус и Н. Бродской. На фестивале «На грани» — балет «Кафе Идиот» (по Достоевскому) патриарха современного танца Александра Пепеляева. И это далеко не все сюрпризы. Слоган сезона — «Больше, чем вы ожидаете».