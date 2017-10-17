Час с министром Мединским

«Почётных грамот мы даём мало, но они вот такие большие. С серебряным знаком и полным набором социальных льгот». Фото: Павел Ворожцов

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский встретился с руководителями учреждений культуры Свердловской области. Разговор продолжался чуть менее часа, и по предложению федерального чиновника вместо приличествующей моменту вступительной речи московского гостя сразу перешли к вопросам.

Разумеется, большинство пришедших на встречу (а это были руководители муниципальных управлений и учреждений культуры, региональных творческих союзов) надеялись донести напрямую до министра свои проблемы и заручиться обещанием поддержки. В первую очередь, финансовой. Задача Мединского была прямо противоположной — о проблемах на местах, конечно, по максимуму узнать, но от конкретных денежных обещаний, насколько это возможно, отбиться.

К примеру, начальник управления культуры Каменска-Уральского Светлана Казанцева поинтересовалась у министра, есть ли возможность федерального софинансирования для строительства здания для знаменитого, но бездомного каменского театра «Драма №3», поскольку город и область такую стройку вдвоём не потянут. «Я бы попросил вас иллюзии не питать — нет такой возможности, — решительно ответил Мединский. — Мы не можем в каждом городе профинансировать строительство театра». При этом министр напомнил, что упрёков в равнодушии к проблемам провинциальных театров министерство не заслуживает, поскольку впервые действует программа поддержки, благодаря которой театры получают финансирование на приобретение декораций, пошив костюмов и тому подобное. Впереди программа финансирования ремонта, строительства и оборудования реконструкции сельских учреждений культуры. «Но сразу скажу, что вы в Свердловской области даже не мечтайте в эту программу попасть, — уточнил Мединский. — У нас есть такие дотационные сельские регионы, где ситуация значительно хуже, чем у вас, и им будем помогать в первую очередь».

Фото: Павел Ворожцов

Но сердце министра не камень, даже если он всегда внешне невозмутим. И начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Татьяна Ярошевскаяпродемонстрировала собравшимся великолепный мастер-класс, как можно и нужно обращаться к большому начальству с подобными просьбами. Начала она с россыпи благодарностей Владимиру Мединскому за подаренную городу в 2014 году блестящую идею создания филиала Эрмитажа в столице Среднего Урала. «С тех пор прошло много времени, и проделана колоссальная работа. Я двадцать лет на муниципальной службе, но ни одного проекта столь готового к реализации ещё не было, — с гордостью отметила руководитель екатеринбургского управления культуры. Дело за малым… Нет здания уральского филиала Эрмитажа, для строительства которого нужна помощь федерального бюджета. Ответ Мединского на этот раз был не столь категорично отрицательным. Министр попросил предоставить ему в рабочем порядке все документы, которые он рассмотрит.

Фото: Павел Ворожцов

Справедливости ради надо заметить, что приём этот срабатывает не всегда. Перед этим атаку с правого фланга (не в идеологическом смысле, а по размещению за столом) от писателей Александра Кердана и Арсена Титоваминистр отразил виртуозно. Те тоже начали с благодарностей, а затем перешли к тому, что надо бы уже закрепить законодательно такую профессию как писатель. На что Мединский возразил, что Льва Толстого отсутствие такого статуса нисколько не смущало (от себя добавим, что его даже отлучение от церкви не сильно смутило), да и Достоевский не переживал, что не сможет выйти на литераторскую пенсию. И тут же министр, сам не чуждый литературного творчества, отметил, что у этой медали есть и другая сторона — получение профессионального статуса может обернуться тем, что придётся, несмотря на призывы муз, выполнять некий государственный заказ. Так что литератор Владимир Мединский, зарабатывающий на хлеб насущный в должности министра, предложил коллегам по цеху не торопиться расставаться с «любительским» статусом. «Хотя с Керданом и Титовым с удовольствием готов продолжить дискуссию», — добавил Владимир Ростиславович.

Фото: Павел Ворожцов

К сетованиям заместителя председателя Свердловского отделения Союза театральных деятелей Татьяны Стрежневой о том, что слишком мало провинциальным деятелям культуры достаётся различных почётных званий, министр также остался глух. Да, званий заслуженных, и тем более народных артистов, сейчас присуждается мало, но делается это вполне осознанно — чтобы восстановить престиж этих самых званий, чрезвычайно некогда размытый. То же самое и с почётными грамотами федерального Министерства культуры, которые раздавались увесистыми пачками, а получить её многие стремились исключительно для того, чтобы иметь льготы по оплате ЖКХ. «Впрочем, если вы считаете, что у вас в регионе есть действительно достойные люди, которые почётными званиями незаслуженно обойдены, обращайтесь, будем рассматривать, — добавил Мединский.

Встреча с деятелями культуры региона проходила Свердловской филармонии. Фото: Павел Ворожцов

Важные слова были сказаны министром по набившей уже изрядную оскомину теме Свердловской киностудии — одной из крупнейших в Советском Союзе, а ныне влачащей жалкое существование (из произведённого ею министр вспомнил фильм «Золото» трёхлетней давности). «Мне кажется, что управлять из Москвы этой студией невозможно, — ответил Мединский председателю свердловского отделения Союза кинематографистов России Владимиру Макеранцу. — Здесь вам виднее, как это лучше делать». Поскольку именно этого давно уже добивается кинематографическая общественность, то получается, что лёд тронулся, и посмотрим, будет ли этот шаг спасительным для уральской «фабрики грёз».