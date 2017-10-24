В Екатеринбурге открылась выставка одного из самых известных книжных графиков нашей страны Дмитрия Бисти

Ключевая иллюстрация к поэме «Владимир Ильич Ленин» художника Дмитрия Бисти. Именно этот образ больше всего напоминает икону. Из коллекции Андрея Бисти

В Доме художника в рамках III Всероссийского фестиваля «Урал-Графо» открылась выставка одного из самых известных книжных графиков нашей страны Дмитрия Бисти. На экспозиции представлены иллюстрации, которые были подготовлены художником для оформления поэмы Владимира Маяковского «Владимир Ильич Ленин».

Народный художник Дмитрий Бисти родился в Севастополе и происходит из семьи крымских греков. Интересная деталь — его дед держал свой ресторанчик, и у Александра Куприна в «Светлане» даже есть такое предложение «Можно зайти в ресторанчик к папаше Бисти и выпить чашечку кофе». Этот художник так или иначе всегда был связан с литературой, а оформление книги стало делом всей его жизни.

Владимир Ленин и его апостолы — те, кто делал революцию. Из коллекции Андрея Бисти

В 1970-х Бисти руководил оформлением 200-томной серии «Библиотеки всемирной литературы», и хоть одна книга этой серии, наверное, есть в каждом доме. Дмитрий Бисти создал иллюстрации для сочинений Вергилия, Гомера, Лопе де Вега, Проспера Мериме. В работе над каждым из этих произведений он тщательно подбирал стиль, особую технику — офорт, ксилографию, акватинту, линогравюру, гуашь и другие. Поэтому каждая книга, оформленная Бисти, непохожа на другую. И уж совсем неожиданными стали его иллюстрации к поэме Владимира Маяковского. Это был 1967 год — в стране отмечали 50-летие Октябрьской революции, и Бисти поступил заказ — подготовить иллюстрации к книге про Владимира Ленина. Есть мнение, что к заказной работе творцы относятся пренебрежительно, но только не в этом случае — Бисти удалось пропустить эту поэму через себя и буквально сконструировать книгу.

— Конечно, эта выставка привязана к юбилею революции, но не только это побудило нас выставить эти замечательные работы, — поясняет Сергей Айнутдинов, председатель Свердловского отделения Союза художников России. — На «Урал-Графо» мы задаёмся целью показать молодым художникам лучшие образцы нашего искусства, как бы определяя для них векторы развития. Так вот Бисти был абсолютным лидером в книжной графике. Он первым у нас в стране придумал книгу — и это была именно поэма Маяковского. Он придумал, как посадить стихи, как оформить разворот, всё до мелочей. Сейчас такого уже не встретишь, это действительно искусство.

Работы с выставки находятся в коллекции сына художника — графика Андрея Бисти. Зритель видит именно те иллюстрации, которые Дмитрий Бисти относил в типографию — на оборотной стороне каждого рисунка есть пометки, где в книге они должны быть расположены.

Главное, что удалось Дмитрию Бисти, — уловить нерв поэтического высказывания Маяковского, передать графически эти энергетические сгустки, невероятно сильную лексику и, конечно, специфическую рифму, благодаря которым этого автора не спутаешь ни с кем. И в иллюстрациях зарифмовано почти всё — если знамя, то не одно, если трубы — то и они работают на ритм, даже люди здесь зарифмованы.

— Маяковский создавал поэму сразу после смерти Ленина, в 1924 году, — рассказывает искусствовед Галина Шарко. — Писал он на протяжении всего года и где-то к сентябрю её закончил. По большому счёту, мы понимаем, что писал он новое житие новых святых — как раз то, что было утрачено с падением старого режима. Он искренне видел в Ленине преобразующую силу. Религиозные обоснования относительно фигуры Ленина ещё в самом начале поэмы, затем он вырастает в такую глыбу, настоящую икону. Меняются и образы рабочих — в иллюстрациях они сначала практически насекомообразные — спотыкающиеся, безликие, идут будто спящие, а потом под влиянием Ленина они перерастают в ленинских апостолов. Монументальность чувствуется во всём — иллюстрации выполнены в технике ксилографии, и за счёт разнонаправленности, энергии штриха и передаётся этот монументализм.

Когда книга вышла, она обрела небывалый резонанс и вызвала волну подражаний по всей стране.

Интересно Также в Доме художника открылась выставка победителей «Урал-Графо» в номинации «Традиционные техники графики: рисунок, акварель, пастель, гуашь». Всего работы на конкурс отправили 119 художников из 53 городов и населённых пунктов России, а также из других стран. В номинации представлены произведения, в которых оригинальные графические техники проявлены в своем чистом виде, без дополнительных внедрений и без тиражирования. И символично, что одного из художников-победителей зовут Владимир Маяковский.