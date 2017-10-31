Два свердловских фестиваля стали лауреатами национальной премии по туризму Russian Event Awards 2017

Уральская ночь музыки однозначно пришлась свердловчанам по вкусу. Как знать, может быть теперь такое мероприятие появится и в других городах страны. Фото: Владимир Мартьянов

В Липецке подвели итоги национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2017. Всего на конкурс заявили 639 проектов из 65 регионов страны. В финал прошли одиннадцать свердловских проектов, а в числе лауреатов жюри называло фестиваль UralMusicNight и открытый фестиваль камня «Самоцветная сторона».

Среди финалистов регионального этапа Russian Event Awards-2017 были такие проекты как военно-исторический фестиваль «Покровский рубеж», Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина, «Парк сказов» и другие.

На федеральном же уровне второе место в номинации «Событие в области популяризации событийного туризма» занял фестиваль UralMusicNight. В этом году «Уральская ночь музыки» проходила во второй раз, собрав полторы тысячи участников и 150 тысяч зрителей. На карте мероприятия было более 100 точек, где музыканты представляли самые разные направления и жанры — от классики до лаунжа и джаза. Комментатором нынешней «Уральской ночи музыки» стал Дмитрий Губерниев. Подобное мероприятие, конечно же, изюминка нашего региона — ничего подобного в других городах нет, вероятно, в том числе это подкупило комиссию конкурса.

В номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры» третье место занял фестиваль камня «Самоцветная сторона», который проводится в селе Мурзинка. Проходит он на территории Минералогического музея имени А.Е. Ферсмана и тоже, безусловно, является брендом нашего края. В нынешнем году организаторы постарались удивить гостей выставкой картин под названием «Уральская сказка», где были показаны работы студентов-художников Уральского архитектурно-художественного университета. Помимо посещения ярмарки и обзорной экскурсии участники фестиваля могли познакомиться с выставкой исторического музея Режа «Тайны древнего Урала».

Теперь всем лауреатам премии Russian Event Awards 2017 присвоен статус «На-циональное событие», так что если вы ещё не знакомы с этими проектами, постарайтесь не пропустить их в следующем году.

Напомним, по итогам первого национального рейтинга развития событийного туризма Свердловская область в 2016 году заняла третье место.