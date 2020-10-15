Премия Крапивина как знак качества

Член жюри Андрей Щупов вручает Елена Мамонтовой медаль, сделанную по эскизу Владислава Крапивина Фото: Павел Ворожцов

Четырнадцатая церемония вручения Международной литературной детской премии имени Владислава Крапивина, проходившая по традиции в день его рождения 14 октября, началась с минуты молчания – полтора месяца назад основатель премии и писатель, создавший свой уникальный мир детства, ушёл из жизни.

Но премия осталась. Осталась и номинация «Выбор Командора», которая существует с 2017 года. Победителя в ней определяла почётный командор «Каравеллы», супруга Владислава Петровича Крапивина Ирина Васильевна. Призовой фонд в этом году составил 350 тысяч рублей. Но, как подчеркнула командор отряда «Каравелла» Лариса Крапивина, дело не только в деньгах, которые получили лауреаты. Главное, для чего Владислав Петрович задумывал эту премию, это поддержка и продвижение начинающих детских писателей, которым особенно трудно найти своего издателя.

Сам Крапивин на заре своей писательской карьеры получил мощную поддержку тогдашних советских классиков – Агнии Барто, Самуила Маршака, Льва Кассиля, Сергея Михалкова. И сам став классиком, он считал своим долгом помочь начинающим авторам. В большом зале библиотеки имени Крапивина, где и состоялась церемония, были представлены два стеллажа с книгами лауреатов разных лет. И тоже ценная награда – не только для авторов, но и для читателей. Премия Крапивина за эти годы стала, с одной стороны, мощным фильтром, а с другой – бесспорным знаком качества, на который издатели обращают внимание.

– Важность этой премии в том, что среди претендентов на неё представлены книги о детях школьного возраста, о самом трудном возрасте подростков, – отметила министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина. – В книгах Владислава Петровича были те нравственные ценности, которые есть и у нынешних авторов. Очень важно сохранить эту премию, и министерство культуры будет её поддерживать. Премия имени Владислава Крапивина вошла в областную программу развития чтения до 2030 года. Так что будем открывать имена новых авторов, пишущих для детей.

Впрочем, почему только для детей? Ко многим книгам, если они настоящие, мы с удовольствием обращаемся и в зрелые годы, совершенно справедливо заметила финалистка Крапивинской премии Анастасия Малейко из Челябинска. Такие книги, как «Маленький принц» или «Над пропастью во ржи» ставят вполне серьёзные вопросы, ответы на которые мы порой ищем всю жизнь.

Такими книгами на все времена стали и произведения Владислава Крапивина. И судя по своеобразной перекличке, которую создали на церемонии юные актёры молодёжного театра «Игра», у героев Крапивина и персонажей из книг лауреатов и финалистов, есть много общих тем для разговоров. А значит, и нам, сегодняшним да и завтрашним читателям, будет о чём с ними поговорить.

Актёры из молодёжного театра «Игра» показали финалистам премии их героев как бы со стороны Фото: Павел Ворожцов

Лауреаты Премии имени Крапивина 2020 года Елена Мамонтова (Екатеринбург) за книгу «Белая сова» в номинации «Выбор жюри»

(Екатеринбург) за книгу «Белая сова» в номинации «Выбор жюри» Юлия Мазурова (Москва) с повестью «Особый случай» в номинации «Выбор детского жюри»

(Москва) с повестью «Особый случай» в номинации «Выбор детского жюри» Алёна Кашура (Липецк) с повестью «Мои соседи соколы» в номинации «Выбор командора»

(Липецк) с повестью «Мои соседи соколы» в номинации «Выбор командора» Елена Бодрова (Магнитогорск) с повестью «Белая» в номинации «Выбор литературного совета» Специальными призами награждены автор повести «Однажды летом мы спасли Джульетту» Анастасия Малейко (Челябинск) – от журнала «Урал», автор книги «Пирог с черёмухой» Мария Шелухина (Санкт-Петербург) – от Свердловской областной библиотеки для детей и молодёжи имени Владислава Крапивина, автор повести «Вайнахт и Рождество» Александр Киселёв (Калуга) – от Ассоциации школьных библиотекарей Екатеринбурга при поддержке Уральского центра кинезиотерапии, автор повести «Далеко, далеко, близко» Мария Данилова (Вашингтон) – от Музея первого Президента России Бориса Ельцина.

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