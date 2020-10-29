Эти песни Родыгина "не ушли в народ", но и они - хороши

Два друга, две легенды музыкального Урала – Евгений Родыгин и Борис Горчанов – после одного из концертов, 2008 г. Автор этих строк, Нэлли Здобнякова, – во втором ряду слева. Фото из личного архива Нэлли Здобняковой

О любимом композиторе­-земляке «ОГ» писала не раз. И уж вроде всё известно о его жизни и творчестве. Но у каждого была ещё и своя, личная «встреча с песней» Родыгина. С какой? Где и как? Что запало в душу, если помнится до сих пор? У вас есть возможность рассказать свою историю. Лучшие будут опубликованы и, мы надеемся, дополнят портрет композитора, чьи песни стали визитной карточкой Урала.

Нэлли Михайловна ЗДОБНЯКОВА, старейший педагог Детской школы искусств по классу хора и сольфеджио, 81 год, г. Нижняя Салда:

– В 1998 году, уже находясь на заслуженном отдыхе, я организовала женский вокальный ансамбль ''Мелодия’’, который, кстати, существует до сих пор. Особенно нам нравилось проводить тематические концерты-лекции, в которых очень часто звучали мелодии Евгения Родыгина, ведь замечательный композитор – наш земляк. На вечере романса звучали его произведения «Я думаю о вас», «В этом парке», на празднике «Уральской рябинушке -65» (в нашем городском музее) мы представили целую концертную программу из песен Родыгина.

Успехи ансамбля совпали с приходом на работу в наш ДК заслуженного работника культуры Бориса Григорьевича Горчанова, который был ближайшим другом Евгения Павловича. Так возникло творческое трио: композитор Евгений Родыгин, Борис Горчанов, руководивший в то время ансамблем «Малахитовая шкатулка», и я – руководитель «Мелодии».

Родилась, смею думать, уникальная концертная программа из произведений композитора. К его 80-летию мы с ней объехали многие города области, дали 25 концертов. Встречи со зрителями выглядели так: на «разогреве» наши объединённые коллективы пели «из Родыгина» его величественную «Красоту», мелодичные «Утренний свет», «В чистом небе». Фонограммы этих произведений мы получили из рук автора. Эти песни не «ушли в народ», но они до сих пор звучат на наших концертах.

Вспоминается забавный случай, который произошёл на концерте в санатории «Руш». Мы с напарницей Л. Казанкиной должны были исполнять романс «Я думаю о вас», а она не смогла поехать! Тогда автор предложил: «Давай с тобой споем!». Запели… И вдруг, прямо во время исполнения, Евгений Павлович шутливо, но ощутимо хлопает меня по плечу. На сцене. При зрителях! Оказывается, от волнения я не то слово спела! Но дуэт допели. Под аплодисменты.

А потом на сцену выходил сам композитор – с баяном. Садился на видавший виды стул и начиналось то, ради чего пришли зрители. Евгений Павлович шутил, играл на баяне, запевал… И зал тут же подхватывал. Мы же стояли и пели в боковых кулисах вместе с нашим дорогим земляком.

Опубликовано в №204 от 30.10.2020.