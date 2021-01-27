Названы лауреаты Бажовской премии за 2020 год

Повести Романа Сенчина, удостоенные Бажовской премии в 2020 году, публиковались в журнале «Урал», с которым «ОГ» давно дружит и сотрудничает Фото: Павел Ворожцов

Объявление лауреатов XXII Всероссийской литературной премии имени Бажова прошло в день рождения писателя, 27 января, в нетрадиционном для премии, но, увы, уже привычном для наших дней формате – онлайн-пресс-конференции.

Если в прошлом году благодаря наметившемуся альянсу с Северским трубным заводом Бажовская премия освоила рекордный за всю историю рубеж в 50 тысяч рублей каждому из победителей, то нынче альянс, казавшийся перспективным, расстроился, и денежное вознаграждение изначально вовсе не планировалось. Но в итоге по 30 тысяч рублей лауреаты всё-таки получат. Как пояснил корреспонденту «Областной газеты» председатель оргкомитета премии Борис Долинго, это стало возможным благодаря помощи Управления культуры Екатеринбурга и друзей инициатора премии Николая Тимофеева, ушедшего из жизни два года назад.

Лауреаты Бажовской премии за 2020 год «Мастер. Проза». Роман Сенчин (Екатеринбург) за повести «У моря» и «Петля». «Мастер. Поэзия». Премия не присуждена. «Мастер. Публицистика». Анатолий Курчаткин (Москва) – «Открытый дневник». «Польза дела». Совместный проект екатеринбургских филологов и музейных работников, подготовивших первое научное издание «Малахитовой шкатулки». Издательство Уральского университета за проект «Ad verbum».

Специально для «Областной газеты» решение жюри Бажовской премии прокомментировал его председатель Леонид Быков:

– Роман Сенчин уже не первый раз выдвигается на премию. В прозе была очень высокая конкуренция, был любопытный роман пермяка Виталия Амирова «Пока жив, пока бьётся сердце», претендовал на победу роман «Повести Булкина Фёдора Михайловича о бренности земного пути и жизни вечной» москвички Александры Николаенко (последнего лауреата «Русского Букера». – Прим. «ОГ»). И в жюри не было единодушного голосования. У Сенчина две повести очень разные по своему настроению. «Петля» с мощным социальным резонансом не случайно стала одним из самых читаемых произведений в «Журнальном зале» в 2020 году. Вообще-то у нас не предполагается какая-то формулировка, как при вручении Нобелевской премии, но она могла бы быть такой – «За широту творческого диапазона».

В поэзии не было такой конкуренции, как среди прозаиков. Книги молодой московской поэтессы Алёны Бабанской и екатеринбуржца Павла Проскурякова привлекли наше внимание, но мы пришли к выводу, что у этих авторов есть большие перспективы для роста.

Анатолий Курчаткин наш земляк, живущий сейчас в Москве. «Открытый дневник» – это сборник эссе. Половина была написана для Фейсбука, но это не короткие реплики в один-два абзаца, а развёрнутые высказывания по разным событиям последних лет, а половина – пронзительный автобиографический текст «Реквием» об уходе из жизни матери автора.

Огромную и очень важную работу провёл коллектив, подготовивший первое научное издание «Малахитовой шкатулки». Теперь все последующие издатели бажовских сказов смогут опираться на эту книгу как на эталон. Ещё одним лауреатом в номинации «Польза дела» стал проект Издательства Уральского университета «Ad verbum», в рамках которого были изданы уникальный перевод «Илиады» и «Одиссеи», выполненный в 30-е годы XX века Павлом Шуйским (в 1949–1955 годах он возглавлял кафедру классической филологии Уральского государственного университета. – Прим. «ОГ»), а также первый перевод на русский язык произведения британского автора XVII века Томаса Брауна «Двойное рассуждение», выполненный нашим земляком Владиславом Григорьевым.

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