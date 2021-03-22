Литературная премия имени... Читателя: аналогов в мире нет

19 марта, в день рождения Людмилы Пачепской (на снимке), была вручена уникальная читательская премия. День вручения будет неизменен каждый год. Фото предоставлено Я. Пачепским

В проекте "Читаем с пристрастием" мы сообщали об учреждённой в прошлом году Премии Людмилы Пачепской, что неожиданным образом связала Урал и Америку. Учредители благотворительного дара (для лучшей публикации журнала "Урал" по итогам года), россияне по происхождению, живут в США. Поэтому 2020-й с пандемией и обрушением международных связей не позволил ни толком вручить премию, ни рассказать о ней. Но нынче накануне очередного вручения "ОГ" отправила вопросы в Америку. И Яков Пачепский, более полувека спутник Людмилы по жизни, вместе с дочерьми Анной и Лизой рассказали о невероятной женщине, в честь которой, после ухода её из жизни из-за онкологии, и была учреждена единственная в своём роде премия - имени читателя.

19 марта 2016 г. Фото сделано в день 70-летия Людмилы. Она очень любила тюльпаны. Слева направо - дочери Лиза (психотерапевт, живет и работает в г. Ричмонд, Калифорния), Анна (старшая медсестра в отделении интенсивной терапии в г. Балтимор), Людмила и её муж Яков (почвовед, живёт и работает в г. Белтсвилл, штат Мэриленд) Фото: предоставлено Яковом Пачепским

- Исследования Людмилы Пачепской оказались в числе тех, что остановили когда-то бредовую идею поворота сибирских рек в Среднюю Азию. Как это случилось?

- Люда работала в Институте агрохимии и почвоведения АН СССР, а он часто привлекался для природоохранной экспертизы крупных проектов. Директор института Виктор Ковда, большой международный авторитет, взялся за экспертизу проекта переброски. Но тогдашнее Министерство мелиорации отказалось предоставить исходные данные. Тогда Ковда решил собрать данные заново. Люда отвечала за эту операцию, титаническую не только по объёму, но и по уровню сложности. Ведь было известно, что некие влиятельные силы выступают против экспертизы. Два с половиной года потребовалось, чтобы собрать нужные материалы. Собранное показало: благоприятный прогноз Минводхоза совершенно не обязательно осуществится. Люда написала 1000-страничный отчёт, но он был положен на полку. Через пять лет в стране шла подготовка к очередному съезду КПСС, который должен был одобрить начало строительства канала. В то время в стране подняли голову "зелёные", которые осознавали экологические, экономические и политические опасности, связанные с сооружением канала. Один из лидеров движения знал о работе Люды и коллег, приехал, прочитал отчёт и забрал его. Позже стало известно: отчёт продвигался по административной лестнице, ужимаясь при переходе со ступени на ступень, и в конце дошёл до председателя Совмина РСФСР Воротникова в виде записки из двух фраз. Что было в записке и кто её написал - мы не знаем, но Воротников ошарашил съезд КПСС, заявив с трибуны "Россия воды не даст".

- Что ещё можно отнести к профессиональным заслугам математика, биолога Людмилы Пачепской?

- Людмила очень гордилась исследованием влияния способа уборки чая на продуктивность чайных плантаций в Грузии. В то время с барабанным боем, реляциями и наградами стала внедряться машинная уборка чайного листа. Однако большое количество опытов показывало потенциальную опасность этого метода. К Людмиле обратились специалисты из Института чая и субтропических культур с предложением обобщить результаты опытов в виде математической модели, просчитать разные сценарии развития событий, оценить долгосрочный эффект машинной уборки. Было доказано, что машинная уборка приведёт к преждевременной деградации и смерти плантаций.

Среди многих других выделялся и проект по борьбе с последствиями засух - они были и остаются бичом Центральной России. Гениальный русский почвовед Докучаев придумал систему землеустройства, которая в значительной степени ослабляла эффект засух. Но система постоянно натыкалась на глухое противодействие с мотивировкой "Слишком много земли уходит под лес". Людмила и её аспирант из Каменной степи под Воронежем показали: повышение урожаев существенно превышает отрицательный эффект от отчуждения земли.

Первый большой проект достался Людмиле в 1973 году. Понаблюдав за Людмилой и её коллегами, мудрый директор института Виктор Ковда выдал ей в качестве проекта задачу - определить, возникнет ли засоление почв на юге Украины и России, если там развернётся широкое орошение. Речь шла о миллионах гектаров и миллиардах рублей. Проект потребовал трёх лет, поскольку никто ничего подобного прежде не делал, а Министерство мелиорации не было счастливо от того, что кто-то подвергает анализу их планы. Ответ был положительный, засоления почв возникнуть не должно. За эту работу Людмила и коллеги получили Премию комсомола Подмосковья.

Снимок - 1969 г. Фото: предоставлено Яковом Пачепским

- Известно, что Людмила с детства была увлечена чтением и домашняя библиотека отражала широту её интересов. Хотя бы по диагонали можно ли пройтись по её читательским пристрастиям? Что ценила и перечитывала она?

- Можно было выделить два вполне определённых пристрастия Людмилы. Она была большой любительницей поэзии, часто перечитывала Ахматову, Мандельштама, Цветаеву. Были периоды, когда она увлекалась Маяковским, поэтами военной поры. Из современников её кумиром был Бродский... Другим пристрастием были толстые журналы. Трудно выделить какие-то конкретно, потому что в те времена хорошая проза могла появиться в любом журнале. А подписчицей “Литературной газеты” Людмила была в течение 20 лет, пока не перебрались в США.

- Перестройка нарушила научную деятельность Людмилы Пачепской в России. Переехав в США, она занялась неожиданными проектами в министерстве сельского хозяйства -от моделирования формы растений под влиянием окружающей среды до оценки состояния посевов по данным аэрофотосъёмки. А как изменилось её чтение? Что открыла она для себя в литературе на английском языке?

- Людмила открыла для себя замечательных поэтов и новеллистов - Сильвию Платт и Тэда Хьюза. Она смогла познакомиться со всем творчеством великолепного журналиста Джорджа Оруэлла, которого раньше знала только по роману “1984”. Следила за твoрчеством Бродского на английским языке. В молодости она была очень впечатлена "Сагой о Форсайтах" Голсуорси, и в Америке периодически oбращалась к книгам ”об эпохах через призму личности ” - как например исторический роман "Опоры Земли" Кена Фоллетта.

- Правда ли, что лучшим подарком к Рождеству для неё было новое выученное внуком стихотворение на русском? Её так заботило сохранение родного языка в семье? Какие стихи наизусть "дарил" внук?

- Насчёт лучшего подарка - правда. Никита рассказывал лермонтовский "Парус", пушкинское "У Лукоморья дуб зелёный...", что-то из Блока, а в последних классах пробовал даже писать сам. Не было впечатления, что Людмила хотела сохранить язык как таковой, она скорее хотела передать элементы русской культуры, а это без языка практически невозможно.

- Невероятно: после завершения научной карьеры Людмила закончила курсы по кинематографии и даже сняла несколько короткометражек. Две из них - о литературе: от "Пушкин - это наше всё" до фильма об уральском поэте Юрии Казарине. Какой месседж пыталась она донести миру своими фильмами о литературе?

- В двух упомянутых фильмах Людмила выступала в роли активного консультанта и в какой-то мере продюсера. Она не снимала эти фильмы, но участвовала в процессе их создания как соавтор и советчик. В обоих случаях её привлекло искреннее желание авторов понять, как и почему поэт может быть "больше чем поэт". Оба фильма премированы на кинофестивале в Нью-Йорке. Фильм о Пушкине снят Майклом Бекельхаймером - уроженцем Западной Вирджинии, который проникся интересом к России ещё подростком. Людмила работала с ним в течение трёх лет. Другой премированный фильм - короткометражка, в которой водопад и птицы над ним сливаются воедино под кавказское пение а капелла. На вручении премии в Нью-Йорке Людмила говорила о Кавказе и о городе юности Грозном.

- В 1987 году Людмила приезжала в командировку на Урал. Это был единственный визит в регион? С какой целью? Чем удивил, чем запомнился ей Урал, что впоследствии, уже в Америке, держа в поле зрения толстые литературные журналы России, она отдавала предпочтение и провинциальному "Уралу"?

- Людмилу пригласили в Свердловск прочитать лекции о моделировании в физиологии растений. Она вернулась совершенно очарованная людьми, которых встретила. Они были истинными энтузиастами своего дела, и Людмила была энтузиасткой - они нашли друг друга. Людмилу очень интересовала личность Льва Гумилёва. Она запоем прочла книгу "Гумилёв - сын Гумилева" уральца Сергея Белякова и стала переписываться с автором по интернету. В это время она и стала читать "Урал".

Что касается провинциальности, Людмила не терпела столичного пижонства. Она гордилась своим крестьянским происхождением, и шесть лет жизни в Москве во время учёбы её взглядов не изменили.

- Рассказывают: бывая в командировках, Людмила обязательно заходила в книжные магазины и, как правило, привозила домой книги, изданные малыми тиражами в регионах. Что есть у вас в домашней библиотеке по Уралу?

- Насчёт привоза книг - правда. Домашняя библиотека была замечательная. Жаль, не удалось её сохранить. По Уралу у нас сейчас нет ничего, библиотека заново собиралась в Америке.

- На интернет-портале высокую оценку получили переводы Людмилы Пачепской раннего Бродского. А что ещё и с каких языков она переводила? Откуда знание языков у человека из "страны с железным занавесом"?

- Архив Людмилы пока не разобран, и кроме переводов с русского на английский и обратно нам мало что известно. Незадолго до смерти она закончила перевод редкой книги с французского. Людмила сама выучила французский до уровня общения, и украинский с польским - через чтение. А английский пришёл из школы: средняя школа была лучшей в Грозном, и учительница долго жила за границей, прежде чем вернулась в СССР. Дети ставили спектакли и говорили только по-английски на уроках. МГУ тоже относился к иностранным языкам вполне серьёзно. Но у Людмилы был талант к языкам, она делала синхронные переводы на конференциях.

- Как, при каких обстоятельствах родилась мысль об учреждении литературной премии Людмилы Пачепской? Почему был выбран именно журнал "Урал"?

- Идея премии родилась после смерти Людмилы. Зная о её тесных контактах с "Уралом" и искреннем желании успехов этомy изданию, мы без колебаний предложили идею "Уралу". И были счастливы, когда премия стала реальностью.

- Победителя определяет жюри, в его составе - авторитетные литературные критики России Сергей Костырко ("Новый мир"), Наталья Иванова ("Знамя"), Сергей Беляков ("Урал"). Учитывает ли жюри читательские впечатления семьи Пачепских, или выбор победителя полностью доверен жюри?

- С самого начала мы предложили, чтобы "Урал" выбрал жюри и чтобы семья Пачепских не оказывала никакого влияния на работу жюри. Так и происходит.

В этом году уникальная читательская премия вручена Виталию Аширову за роман "Пока жив, пока бьётся сердце" ("Урал", №1 за 2020 г.) Фото: Кирилл Дедюхин

- Кроме денежного приза в 80 тысяч рублей, победителю вручены наручные часы «Восток К-43» с персональной гравировкой. Почему именно часы? В этом памятном даре есть особый смысл? Как долго премия может существовать? (Вопрос не праздный: всё-таки это средства семьи)

- Время и литература неразделимы.

Премия будет существовать минимум 15 лет.