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20 мая 2021, 14:17

Писательница и художник-иллюстратор из Свердловской области стали номинантами на шведскую премию Астрид Линдгрен

  Анна Митчина
Детские книги

Премию вручают за выдающийся вклад в развитие детской литературы. Фото: Павел Ворожцов

Свердловская библиотека для детей и молодёжи имени Крапивина номинировала художника-иллюстратора Евгению Стерлигову и писателя Светлану Лаврову на премию Астрид Линдгрен. Уральская библиотека - одна из шести в России, кто может выдвигать кандидатов на международную премию.

Шведская премия в области детской литературы вручается ежегодно, призовой фонд составляет 5 миллионов шведских крон (около 44 млн рублей). В денежном исчислении она равна Нобелевской.

В 2021 году организационный комитет Мемориальной премии Астрид Линдгрен включил Свердловскую библиотеку для детей и молодежи им. В. П. Крапивинав число организаций, которые могут номинировать представителей сферы детской литературы. Кроме неё такое право получили ещё пять библиотек из России, сообщает департамент информполитики региона.

Евгения Стерлигова – художник-иллюстратор, которая проиллюстрировала более ста книг Владислава Крапивина. Является лауреатом Премии им. В. П. Крапивина, награждена Серебряной медалью Российской Академии Художеств, носит звание Почётный профессор УрГАХА (ныне УрГАХУ) и заслуженный работник культуры Российской Федерации.

Светлана Лаврова – детская писательница, автор сказок и многочисленных книг на тему русского языка и медицины. Практикующий врач-нейрофизиолог. Несколько лет была членом жюри международных премий в области детской литературы. Её произведения "Кошка до вторника" и "Куда скачет петушиная лошадь?" были удостоены наград на российском уровне.

Премия памяти Астрид Линдгрен – самая крупная премия в области детской и юношеской литературы, присуждается наиболее выдающимся авторам, иллюстраторам, специалистам, продвигающим чтение, из разных стран.

Областная газета Свердловской области

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