Ночное библиорандеву удалось: в регионе к акции «Библионочь» присоединилось больше 40 тысяч человек

В Белинку в литературную ночь пришло более двух тысяч человек. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области подвели итоги «Библионочи-2022». В этом году в масштабной акции участие приняли 654 библиотеки, события «Ночи» посетило больше 40 тысяч человек.

Всего для гостей литературной ночи было подготовлено 2446 мероприятий и 200 онлайн-программ. Это лекции, встречи с писателями, мастер-классы, концерты, квесты, экскурсии и многое другое. Большинство событий оказались посвящены Году культурного наследия народов России и Году Д. Н. Мамина-Сибиряка, объявленному губернатором Евгением Куйвашевым в Свердловской области.

Центральной площадкой «Библионочи» по традиции стала Библиотека им. В.Г. Белинского. Именно там официальный старт акции дал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, пожелав участникам «приятных свиданий с книгами, авторами, именами». Кроме того, Павел Креков выступил на «Библионочи» в качестве лектора: сразу после официального открытия он прочел лекцию «У истоков русского кинофэнтези».

На лекции заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков в том числе остановился на творчестве классика советской киносказки - Александра Роу. Фото: Павел Ворожцов

Также те, кто провели ночь в библиотеке Белинского, узнали о том, как появляются уральские мифы, смогли проникнуться культурой манси, поучаствовать в мастер-классах по этническому пению и начать осваивать персидский язык. Желающим предложили посетить книгохранилище и познакомиться с процессом реставрации книг.

Те, кто ночью привык спать, теоретически могли воспользоваться установленной в Белинке мансийской юртой. Фото: Павел Ворожцов

Активное участие в акции приняли модельные библиотеки региона, которые были открыты с 2019 по 2021 годы в рамках нацпроекта «Культура». Так, Студенческая сельская библиотека в Белоярском районе предложила квиз-игру «ПроТрадиции» на знание уральского фольклора. В модельной библиотеке №17 Билимбая прошла дартс-викторина и турнир, посвященный костюмам народов России. В Тугулыме в Центральной районной библиотеки им. А.С. Пушкина провели мастер-класс по изготовлению традиционных украшений для дома и викторину «Что мы знаем о народных промыслах?».

Желающим показали процесс реставрации книг. Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Главная цель акции достигнута: на фото - желающие записаться в библиотеку. Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Мастер-класс по каллиграфии. Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов