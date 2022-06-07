Профессор УрФУ создала словарь эмоций

Автором книги "Алфавит эмоций: словарь-тезаурус эмотивной лексики" является профессор УрФУ Людмила Бабенко. Фото: пресс-служба УрФУ

Профессор УрФУ Людмила Бабенко выпустила книгу "Алфавит эмоций: словарь-тезаурус эмотивной лексики", в которой собраны 11 210 слов, описывающих базовые эмоции человека. В словаре представлена разнообразная лексика: современная, общеупотребительная, книжная, устаревшая и разговорно-сниженная.

Наибольшее число слов — 740 штук — так или иначе описывают любовь. Например, влюбленного человека можно назвать "патетичным", "огненным" и "филантропическим", степень влюбленности характеризуют такие слова, как "захомутать" или "врезаться", а любовь к книгам или родине выражают слова "книгоед" и "патриот" соответственно.

"25% синонимической картины мира — это отражение эмоций. Описание одной эмоции может иметь несколько интерпретаций. Через набор этих слов можно рассказать и о национальных приоритетах — в нашем русском сознании оказывается такое разнообразие оценок, и оценка эта не всегда положительная. Примечательно, что любовь и ненависть идут рядом, даже по количеству слов в группе", — сказала автор словаря.

Ненависти и неприязни посвящены свыше 570 слов, среди которых "антипатия", "гонение" и "самообличение". Как отметили в пресс-службе УрФУ, подобные слова не просто указывают на эмоцию человека, а определяют его основное качество, характеризуют человеческие переживания.

По мнению Людмилы Бабенко, словарь станет полезен не только для лингвистов, но и для специалистов в сфере психологии эмоций.

"Понимая, что каждое слово выражает определенную эмоцию, мы можем понять, какие эмоции испытывает человек. А это то, чем занимаются психологи: работают с примерами, выделяют типы эмоций, изучая внутренний мир человека", — заявила профессор.