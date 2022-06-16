Общественная палата ДНР будет расширять географию фестиваля "Звезды над Донбассом"

Александр Кофман отметил, что в ДНР почти невозможно найти детские книги, в которых бы упоминались знаковые места Донбасса. Фото: Александр Лакедемонский

В Екатеринбурге в Доме журналистов прошла встреча с председателем Общественной палаты ДНР Александром Кофманом. Участники поговорили об успехах фестиваля фантастики "Звезды над Донбассом" и региональном патриотизме.

По словам Александра Кофмана, ежегодный форум "Звезды над Донбассом" является крупнейшим в мире литературным форумом, и он планирует расширять свою географию.

"В прошлом году в нем участвовали 150 писателей, иллюстраторов, художников, поэтов и музыкантов. Последних, конечно, не так много, как тех, кто непосредственно связан с литературой, но фигуры известные. Например, Вадим Самойлов и Юлия Чичерина — мои очень близкие друзья.<...> Среди писателей на нашем форуме были Александр Пелевин, Роман Злотников, Сергей Лукьяненко, Анна Ревякина, Вадим Панов, Мария Семенова", — рассказывает председатель Общественной палаты ДНР.

За неделю фестиваль, в рамках которого прошли более 170 мероприятий, посетили свыше 30 тысяч человек, что является рекордным показателем для литературных форумов в принципе. Во время проведения фестиваля выходит сборник рассказов о Донбассе, написанных самыми яркими участниками мероприятия.

Александр Кофман отметил, что в ДНР почти невозможно найти детские книги, в которых бы упоминались знаковые места Донбасса.

"Я восхищаюсь уральским патриотизмом. Видно, как чиновники, молодые люди, творческие личности бесконечно любят свой регион. Как они любят Екатеринбург, как любят свои малые города. На Донбассе, к сожалению, этого нет. Никогда у нас не прививался так называемый региональный патриотизм. И я сейчас очень активно пытаюсь это исправить. Дети в Екатеринбурге, в Москве, в Санкт-Петербурге могут найти книги, в которых будет идти речь о знакомых им местах. В Донбассе такого просто нет", — заявил Александр Кофман.

Однако благодаря фестивалю "Звезды над Донбассом" вышло уже два сборника с рассказами о ДНР и ЛНР: "Живи, Донбасс" и "Донбасс живет". Новый сборник будет называться "Юный Донбасс". В 2022 году литературный фестиваль планируется провести во второй половине ноября.