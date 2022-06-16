Бажовская премия нашла своих «мастеров»

Фото: Полина Зиновьева

В Полевском состоялось вручение наград лауреатам Общенациональной литературной премии имени Павла БАЖОВА, которая прошла в этом году уже в 23-й раз. В Центре культуры и народного творчества победителям в четырех номинациях вручили медали, памятные призы и денежный «гонорар» в размере 750 тысяч рублей.

В нынешнем году премия прошла в совершенно новом формате – вместо однодневного мероприятия, проходящего в Екатеринбурге, организаторы, во-первых, перенесли точку рандеву в Полевской – место, где будущий писатель услышал «сказы да побывальщины» дедушки Слышко, ставшие впоследствии сборником «Малахитовая шкатулка». Во-вторых, премия раздалась во времени – теперь это полноценный фестиваль, проходящий с 12 по 19 июня и охватывающий все «бажовские места» – в том числе Сысерть и Екатеринбург. Более 30 именитых писателей и поэтов провели для номинантов премии мастер-классы и познавательные беседы.

– Мне всегда хотелось сделать из камерного в общем-то мероприятия, каким премия имени Павла Бажова была много лет, большое событие, на котором могла быть интерактивная составляющая с любителями книг и молодыми авторами. Я надеюсь, что первое масштабное переформатирование премии состоялось, – отметил писатель и член оргкомитета Борис Долинго.

Фото: Полина Зиновьева

Вместе с расширением географическим и временным значительно выросло и число заявок на премию. На конкурс заявились авторы 3556 работ, из которых 150 человек попали в шорт-лист премии, что само по себе является достижением, учитывая количество претендентов. Также, по сравнению с прошлым годом, в 25 раз вырос размер денежного приза каждому из лауреатов – с 30 до 750 тысяч рублей.

– География премии – от Калининграда до Владивостока, – поделился председатель международного правления Интернационального Союза писателей Александр Гриценко. – Кроме того, прислали работы соотечественники, которые живут в Соединенных Штатах Америки, Грузии, Бельгии, Эстонии, Швеции, Азербайджане, Украине, Австралии, Испании. В этом году мы получили в десятки раз больше произведений, чем обычно, и можно сказать, что премия действительно стала общенациональной.

Отметим, что подобное увеличение наградного фонда было бы невозможно без спонсорской помощи. Уже в пятый раз Бажовскую литературную премию поддержал Северский трубный завод. Как рассказал управляющий директор СТЗ Дмитрий Марков, для предприятия было важно, чтобы мероприятие наконец-то прошло именно в Полевском.

– Трубная металлургическая компания, в которую входит наш завод, не только совершенствует свое производство и технологии, но и развивает все, что связано с культурой. Мы решили, что номинантам премии имени Бажова будет важно очутиться в исторических местах, где жил и творил писатель. В рамках премии гости из разных регионов России смогли окунуться в самобытную атмосферу Урала и познакомиться с городом Полевским, – отметил Дмитрий Марков.

На церемонии награждения в том числе присутствовал и глава города Полевской Константин Поспелов.

– Мы очень рады этому событию, потому что это премия федерального уровня – к нам приехали известные писатели, журналисты, которые делились своим опытом с участниками. Для нас было ответственно и приятно принимать в Полевском таких гостей. Надеюсь, что это станет хорошей традицией, – подчеркнул Константин Поспелов.

Справка «ОГ»: Премия имени Павла Бажова была учреждена в 1999 году в честь 120-летнего юбилея автора «Малахитовой шкатулки». С тех пор в разные годы лауреатами становились такие писатели и публицисты, как Владислав Крапивин, Алексей Иванов, Юрий Казарин, Игорь Сахновский. Всего – более 100 человек. Фото: Полина Зиновьева

Как признается лауреат премии в главной номинации – «Проза» Владимир Голубев, когда услышал свое имя в числе победителей, не сразу смог в это поверить.

– Я думаю, что сегодня мало кто достиг таких высот, которые покорились Бажову, – рассказывает «ОГ» писатель. – В детской и сказовой литературе он такая же величина, как и Пушкин, поэтому на него надо будет равняться еще многим и многим поколениям. А так как я работаю в похожем жанре, мне хотелось хоть чуть-чуть дотянуться до этой вершины. На конкурс я отправил книгу «Летучий корабль» в жанре сказов. Она построена на русском народном фольклоре. Безусловно, это больше приключенческий жанр, отчасти любовный. Самое главное, чтобы было интересно современному молодому читателю.

Лауреат в номинации “Проза” Владиир Голубев рассказал “ОГ”, что его любимое произведение Павла Бажова – “Хозяйка Медной горы” Фото: Полина Зиновьева

Остается надеяться, что победители литературной премии будут и дальше продолжать творить, а такая внушительная награда только поспособствует этому.

Фото: Полина Зиновьева

– Как журналист по профессии не понаслышке знаю, что любая премия для пишущего человека – знак того, что твой труд не пропадает зря, что ты делаешь правильное дело и творишь во благо мира и добра. Такая премия придает писателю крылья – он взлетает и летит к своей музе, – сказал председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин.

Лауреаты XXIII премии им. П. П. Бажова Номинация «Проза» – Владимир Голубев (Серпухов); Номинация «Поэзия» – Василий Струж (Волгоград); Номинация «Критика, публицистика и литературное блогерство» – блогер Александр Титков (Георгиевск); Номинация «Польза дела» – Александр Гриценко (Москва) за проект Интернациональный Союз писателей, Александр Кофман (Донецк, ДНР) за фестиваль «Звезды над Донбассом», Александр Федосов за книгу «Главный цветок страны Советов» (Полевской).

Василий Струж - победитель в номинации "Поэзия". Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева