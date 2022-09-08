Автор романа "Географ глобус пропил" презентует серию путеводителей по Уралу

Алексей Иванов презентует серию путеводителей по Уралу. Фото: Юля Зайцева

Серию путеводителей по Уралу презентует писатель Алексей Иванов и его продюсер Юлия Зайцева на "Демидов-фесте". Мероприятие пройдет под Нижним Тагилом в поселке Черноисточинский, сообщается на официальном сайте фестиваля.

Презентация запланирована на 10 сентября. Будет представлено две книги: "В сердце пармы" и "Железный пояс". Первая посвящена географии и истории последнего древнерусского княжества Пермь Великая Чердынь. Второй путеводитель расскажет о 14 автомобильных маршрутах по индустриальным местам Урала.

"Мощные скалы и мистические каменные столбы, загадочные подводные пещеры и прозрачные озера, самоцветные копи и алмазные драги, постапокалиптические железные монстры горных заводов и марсианские остовы доменных печей, дворцовая архитектура старинных цехов и причудливые водонапорные башни", — уточняет детали книги ее автор Юлия Зайцева.

Также в рамках презентации путеводителей на Демидовском фестивале откроется выставка графических работ Елены Мазур "Железный пояс". В течение дня по экспозиции будут проведены авторские экскурсии. С программой мероприятий можно ознакомиться на сайте "Демидов-феста".