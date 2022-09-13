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13 сентября 2022, 16:31

7 октября на Среднем Урале пройдет "День чтения"

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Участниками акции станут учреждения культуры и образования, творческие союзы региона. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области вновь состоится масштабная акция "День чтения". Мероприятие запланировано на 7 октября.

В этом году акция приурочена к Году культурного наследия народов России и Году Мамина-Сибиряка на Среднем Урале, объявленными президентом РФ и главой региона соответственно. Это будет отражено в программе мероприятий, сообщает департамент информполитики региона. Там также уточнили, что все мероприятия проекта будут объединены общей темой "Культурный код" и пройдут под девизом "Читай и созидай!".

В программу акции, которая традиционно объединяет тысячи жителей Свердловской области, включены бесплатные мастер-классы, лекции и презентации. Подробная информация будет публиковаться на официальном сайте проекта.

Координатор акции – Свердловская областная библиотека для детей и молодежи имени Крапивина. Ее участниками станут учреждения культуры и образования, общественные и коммерческие организации, творческие союзы региона.

Областная газета Свердловской области

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