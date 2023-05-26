Представить Екатеринбург как интересную книгу. Без ошибок

Фото: Владимир Мартьянов

В Уральском гуманитарном институте УрФУ состоялся финал конкурса «Город без ошибок», приуроченного к юбилею столицы Урала. Акция длилась на протяжении года, за который студенты вуза и горожане фиксировали ошибки, замеченные на вывесках, билбордах, объявлениях и указателях на улицах Екатеринбурга. Самые яркие примеры из собранной коллекции можно увидеть на выставке в холле у Демидовского зала в корпусе УрФУ (по адресу Тургенева, 4).

Впервые конкурс «Город без ошибок» на филологическом факультете Уральского федерального университета провели в 2013-м. Резонанс был очень большим, поэтому спустя десять лет организаторы собрались провести очередную языковую ревизию.

– Уральский федеральный университет решил отметить юбилей Екатеринбурга еще и таким, деятельным образом. Посмотреть филологическим взглядом на наш любимый город как на текст, интересное чтиво, – поясняет Ирина Вепрева, председатель оргкомитета конкурса, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации УрФУ. – Этот текст ежедневно читает и интерпретирует каждый из нас. Ну и конечно, замечает разные виды ошибок. Конкурс «Город без ошибок» филологический факультет проводит во второй раз, поэтому нам есть с чем сравнить и мы можем утверждать, что Екатеринбург в языковом плане стал гораздо чище.

О том, что этот конкурс не только крайне любопытный, но и полезный, говорит один показательный пример как раз десятилетней давности, о котором очень любят вспоминать организаторы. Долгое время на остановке общественного транспорта красовалась вывеска «ГлавпочтамПт». После подведения итогов конкурса лишнюю букву с вывески убрали.

Но ни все ошибки прошлого были исправлены, все-таки с теми же магазинами и представителями сферы услуг в таком формате договориться не получится. Поэтому один из автомагазинов на улице Розы Люксембург так и продает запчасти для француЗких авто.

Что касается сравнения цифр, то если десять лет назад в адрес оргкомитета конкурса прислали 500 фотофактов, то в этот раз уже много меньше – 300. За лучшие примеры участников наградили, а для тех, кто оказался готов пойти еще дальше, устроили финальный раунд, где заслушали публичные выступления конкурсантов на тему «какой им видится хорошая речь в Екатеринбурге будущего».

Первое место в итоге заняла студентка филологического факультета Елизавета Николина, второе место и приз зрительских симпатий достались Варваре Рыковой (тоже студентке филфака), которая выступила в жанре стендапа, чем покорила и преподавателей, и студентов.

– Я вообще очень люблю работать со словом, что-то писать. Но выступать со стендапом еще не пробовала, – рассказала после мероприятия Варвара.

Что касается ошибок, то свои варианты девушка заметила в общественном транспорте.

– Когда целенаправленно ищешь ошибки, кажется, никогда не найдешь. Ну не попадаются. А потом совершенно случайно что-то замечаешь. Я, например, просто ехала в автобусе, было скучно, взгляд остановился на объявлении – и увидела ошибку. По-моему, это был 81-й маршрут, – говорит Варвара Рыкова.

Другие участники акции тоже признаются, что сегодня найти ошибки на улицах Екатеринбурга уже не так-то просто. И как знать, может быть еще через десять лет подобный конкурс проводить смысла уже и не будет.

А пока приводим примеры, которые можно увидеть на баннерах в УрФУ.

На этой части выставки представлены позитивные примеры - когда ошибки были исправлены, но есть и "словесный мусор", сохраняющийся годами. Фото: Наталья Шадрина

Фото: Наталья Шадрина

В этих случаях маркетологи выбрали прием "языковая игра". На рекламном изображении слева даже понятно, откуда взялась буква "а" в слове "тАропись". Только вот название соуса все же пишется слитно. Фото: Наталья Шадрина

В названии центра "МозаЙка" неправильная буква тоже использована намеренно. Но есть в этом примере еще и грамматическая ошибка, поскольку словосочетание "центр присмотра" далее требует слова в творительном падеже - присмотра за кем. Изображение справа участники конкурса заметили в Музее андеграунда. Фото: Наталья Шадрина

Фото: Наталья Шадрина