В Екатеринбургском цирке представили новогоднее шоу, посвящённое Юрию Никулину. Фото

Фото: Полина Зиновьева

Сегодня в Екатеринбургском цирке состоялась презентация шоу «Клоун», которое станет завершающим перед большой реконструкцией. Новая программа – совместный проект компании Росгосцирк и Московского цирка Никулина на Цветном бульваре. Посвящено шоу 100-летию со дня рождения легендарного Юрия Никулина. Премьера пройдет 23 декабря, это будет благотворительное представление, куда приглашены в том числе дети из семей – участников СВО.

Программа «Клоун» была создана ровно год назад – к вековому юбилею Юрия Никулина. С тех пор ее показали в Санкт-Петербурге, Саратове, Самаре, Кисловодске, а теперь артисты приехали на Урал. Любопытно, что 18 октября 2022-го исполнился уже 101 год со дня рождения Юрия Владимировича, и в столице Урала будет как раз 101-й показ этой программы.

Фото: Полина Зиновьева

Проект был срежиссирован Русланом Ганеевым. Это практически ретроспектива жизни Юрия Никулина – представление самых ярких его ролей (хотя других у Никулина, кажется не было), отсылки к цирковым номерам, репризам, покорившим всю страну. Создатели шоу рассчитывают на то, что зрители не просто погрузятся в воспоминания об этом артисте, а по-новому откроют мир великого клоуна и актера.

– Каждый номер отсылает к определенным событиям жизни Юрия Никулина, – рассказывает Карина Багдасарова, укротительница тигров. – В шоу звучит музыка из фильмов, где снимался Юрий Владимирович, а также песни в его исполнении. Это очень необычно. Более того, мы с Артуром (Багдасаровым. – Прим «ОГ») привыкли к героическим образам и пафосной музыке. А тут нам сказали, что мы будем работать под песню «А нам все равно». Сначала мы даже не понимали, как перестроиться. Это комедийная подача, еще и в клоунских ботинках – совершенно по-другому себя чувствуешь. Раньше думала – уже 30 с лишним лет работаю в манеже, что я еще могу из себя достать? А получилось, что мы открыли в себе какие-то новые актерские данные.

Фото: Полина Зиновьева

Тигренку Майку всего лишь полгода. Он пока не выступает, сегодня был его первый, пробный, выход на публику. Всего в шоу "Клоун" будет задействовано восемь бенгальских тигров. Фото: Полина Зиновьева

Тигренок Майк под чутким руководством Артура Багдасарова. Фото: Полина Зиновьева

Помимо легендарных укротителей тигров, заслуженных артистов РФ Карины и Артура Багдасаровых и их аттракциона «Бенгальские тигры», в представлении задействованы лошади, собаки, попугаи. Также на манеж выйдут обладатели бронзовой награды Международного фестиваля «Цирк завтрашнего дня» в Париже – канатоходцы и эквилибристы на першах под руководством Алихана Алиханова, призеры Международных фестивалей в России, Северной Корее и Франции – жонглеры под руководством Елены Дрогалевой, обладатель наград Международных фестивалей в Монако, Германии и Франции – воздушный гимнаст на ремнях с мячом Антон Михеев и другие.

Но главные в этом шоу, конечно же, клоуны.

– Для меня это знаковый проект, потому что те номера, которые я делал в цирке на Цветном бульваре, выпускал Юрий Никулин. Он тогда был художественным руководителем, директором цирка, – вспоминает Сергей Просвирнин, заслуженный артист РФ, обладатель «Серебряного клоуна» на Международном фестивале в Монте-Карло. – Юрий Владимирович приходил на репетиции, подсказывал – как лучше сделать. И если говорить об этом шоу, думаю, разных елок вы видели миллион, а вот такой необычной программы – еще нет.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Шоу «Клоун» в Екатеринбурге можно будет увидеть до 14 января, затем цирк на два года закроется на большую реконструкцию.