Не перевелись ещё на нашей земле Вакулы: итоги конкурса «Славим человека труда!»

Михаил Власов увлечён работой. Чтобы он успел «до финального свистка», ему на помощь даже пришли другие участники. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге впервые состоялся финал конкурса «Славим человека труда!» Уральского федерального округа среди мастеров художественных промыслов. В столицу Урала, чтобы показать свой талант, съехались 38 мастеров из Тюменской, Челябинской, Курганской и Свердловской областей, а также ХМАО – Югры и ЯНАО.

Художественные промыслы в программу конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» были включены ещё пять лет назад. Но всё это время состязания ремесленников проходили в других регионах, теперь же пришёл черёд нашей области.

И логично, что не обошлось без корректировки номинаций, потому что представить опорный край державы без мастеров по металлу невозможно.

– Дважды конкурс среди промысловиков проходил на базе Ханты-Мансийска, затем в Салехарде, в прошлом году в Тюмени. И раньше было только три номинации, Екатеринбург же предложил их увеличить до пяти, чтобы показать себя смогли ещё кузнецы и те, кто работает с росписью по металлу, – поясняет «ОГ» Александр Максяшин, заместитель председателя жюри, ведущий эксперт по декоративно-прикладному искусству и художественным промыслам в области. – Для Урала также характерны изделия из камня, но это очень трудоёмкий процесс, не обойтись без специального оборудования. Поэтому мы решили пока остановиться на ковке.

Здесь Александр Максяшин объясняет кузнецам, что электрические инструменты использовать в конкурсе им строго запрещено. Фото: Алексей Кунилов

Хотя и конкурс среди кузнецов изначально был под вопросом – ведь на создание изделий по регламенту заложили всего четыре часа, да и выставочная площадка, как вы понимаете, им для работы совершенно не подходит. Навстречу организаторам пошёл Виталий Шестаков, он предложил в качестве места проведения состязания свою мастерскую «Кузнечный двор».

Вопрос только в преемственности

Всего в номинацию «Ковка» заявилось шесть человек. Первыми подъехали, конечно, свердловчане – Алексей Потоскуев и Станислав Харин. С собой они привезли все необходимые материалы, но понять, что за изделия из этого должны получиться, на первый взгляд, оказалось невозможно. Нам пояснили, что заданием для кузнецов станет изготовление декоративного светильника – под свечу, лучину или электрическую лампу, это уже зависит от фантазии мастеров.

Предварительно уже разожгли горны – на каждом будут работать по два человека. Алексей и Станислав тут же деловито начали обустраивать себе место, что удивительно, разделившись по разным частям кузницы.

Мастерская Алексея Потоскуева находится в Горном Щите, и он один из самых опытных участников конкурса – в деле больше 25 лет, три года назад ему было присвоено звание «Мастер народных художественных промыслов». Алексей рассказал, что, как ни странно, подобные конкурсы для нашей области большая редкость: «В других городах УрФО они проводятся регулярно – в Челябинской области, в Пермском крае больше всего – в Соликамске уже двенадцатый, кажется, фестиваль прошёл. Нам здесь тоже надо показать, что кузнечное дело живо. Но преемственность сегодня под большим вопросом. Сын, к примеру, по моим стопам не пошёл, он год проработал в кузнице, но понял, что это не его. Мы с этим оба согласились. Вообще сейчас время чистых рубашек, пачкаться мало кто хочет, хотя ручной труд до сих пор как минимум восхищает. Но чтобы выжить в условиях конкуренции (в том числе с заводами), надо ещё и доказывать, что ты лучший».

Впрочем, на конкурсе мастера затем и собрались – доказать себе и другим, что они лучшие в своём деле. Станислав Харин живёт и работает в Нижнем Тагиле, металлом занимается около восьми лет: «До этого я делал пластиковые окна, но однажды ехал по территории завода, увидел стоящий молот – купил. Поставил у себя в цехе, собрал оборудование, и так затянуло! Покупателей на художественную ковку сегодня не много – это недёшево, небыстро. Поэтому в основном я делаю инструменты для разных предприятий – НТМК, Екатеринбургского и Каменск-Уральского заводов цветных металлов, с Москвой часто работаю. Как художник творю для души.

Станислав Харин в работе. Поскольку молот - очень громкий аппарат, работать в этот момент можно только в наушниках. Фото: Алексей Кунилов

Пока мы беседовали, подъехали остальные участники, стало немного суетливо. Вот уж не думала, что представители этой поистине мужской профессии будут так волноваться. На мой вопрос, что они придумали для конкурса – все чуть ли не хором ответили «Секрет, лучше дождаться результата». Мне оставалось только подглядывать в эскизы, которые несколько участников зарисовали тут же, мелом на огромном столе. Не отрываясь от процесса, Дмитрий Смердов из Верхнего Уфалея рассказывает, что у него в семье все мужчины так или иначе были связаны с металлом – сам он долгое время работал на железной дороге, отец – сварщик, а дед в деревне недалеко от Вятки был первым кузнецом.

Не спорим с жюри, но нам очень приглянулся светильник Дмитрия Смердова под названием «Афоня» – в честь героя одноимённого фильма. Здесь он вернулся в родную деревню... Фото: Алексей Кунилов

Этот конкурс в первую очередь ориентирован на традиции, поэтому использовать электрические инструменты было строго запрещено, что несколько смутило некоторых мастеров. Но после непродолжительных переговоров с жюри, кузнецы смирились с условиями, и уже не прерывались ни на что, включая перекуры, потому что уложиться в заданное время было серьёзным испытанием.

Победителем в итоге был выбран Михаил Власов из села Пушкино Курганской области. Свой светильник под названием «Тихий вечер» он завершил последним, и упорство было вознаграждено. У Михаила своя мастерская «Вакула», а дома подрастают четверо сыновей, которым он надеется передать ремесло.

От съедобного «Лего» до берестяных люстр

Мастера в остальных номинациях работали в Синара Центре. В большом зале приятно пахло свежим деревом, проходы между столами покрывал ковёр из стружки. Взгляд привлекают берестянщики – на столе у каждого электрическая плитка, где они то ли отмачивают, то ли отваривают детали.

Иван Верзаков собирает из бересты традиционную игрушку – шаркунку, напоминающую погремушку. Фото: Алексей Кунилов

– Это делается для скрепления, клей, естественно, не используем, – поясняет Иван Верзаков из Златоуста. – Затем под нагревом ленточки скручиваются, получаются детальки – они собираются как конструктор «Лего». Вообще береста очень износостойкая, но даже если дети её разберут или разгрызут – ничего не будет, наоборот, полезно (смеётся).

Иван трудится в семейной «Мастерской чудес» уже 14 лет, вместе с мамой и сестрой. В ассортименте у них более 1 000 наименований.

– Мы делаем практически всё – начиная от простых украшений, чайных сервизов, заканчивая люстрами и даже предметами мебели. В отличие от мастеров, которые работают в школах и при домах культуры, мы живём только за счёт изделий, поэтому надо подстраиваться под современный спрос, – добавляет Иван.

За одним из столов работает художница Наталья Зарубина, удивительно, нам она известна как новый художник-бутафор Нижнетагильского молодёжного театра.

– В театр я пришла месяц назад, но также у меня за плечами 11 лет работы в Нижнетагильском кукольном театре, – рассказывает Наталья. – Затем был как раз семилетний перерыв на ремесло.

Работа Натальи Зарубиной. Фото: Алексей Кунилов

Когда мы подошли, Наталья доделывала поднос с уже практически традиционным принтом для тагильской росписи – рябиной. На наш вопрос, почему художница всё-таки выбрала театр, она отвечает так: «Я считаю, что делать промысел своей работой не стоит. Получается конвейер. В моём восприятии так быть не должно, если хочешь не потерять себя как художник. Нет, ты не будешь плохо писать, но рано или поздно твои работы тебе начнут сниться (улыбается). Искусством надо заниматься с вдохновением, не на поток.

Лауреаты «Ковка» – Михаил Власов (Курганская область), «Традиционная роспись по металлу» – Алевтина Сидорова (Свердловская область). «Резчик по дереву» – Сергей Федоров (Челябинская область) «Берестяной промысел» – Зоя Тарлина (ХМАО) «Традиционная роспись по дереву» – Татьяна Афаунова (Тюменская область) Победители получили премии в размере 79 тысяч рублей, 57 тысяч и 34 тысяч рублей за I, II и III места, соответственно. Работы участников и победителей конкурса «Славим человека труда!», в дальнейшем будут экспонированы в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала. Организатором конкурса в отрасли «Народные художественные промыслы» в 2020 году является Центр развития туризма Свердловской области. Мероприятие проводится при поддержке Министерства инвестиций и развития Свердловской области. - Цель конкурса – сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесёл, выявление и поощрение лучших специалистов отрасли, подготовка мастеров высшего уровня. В каждом регионе прошли свои отборочные этапы, в Екатеринбурге собрались лучшие из лучших, истинные мастера своего дела. Ваши работы, ваша увлечённость позволяют популяризировать народные художественные промыслы, традиционную культуру Урала, вовлекать молодёжь в сохранение традиций. Эти задачи определены главой Среднего Урала Евгением Куйвашевым в числе приоритетных, – отметила на церемонии награждения министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Сергей Фёдоров – победитель в номинации «Резьба по дереву» – занимается промыслом 15 лет (сейчас ему 31). В основное время он работает учителем технологии в школе, и у него уже есть последователи в ремесле. На заказ Сергей делает пряничные доски, а в конкурсе вырезал тарелку с хороводом птиц-пав – символом благополучия. Фото: Алексей Кунилов

Трюки от кузнецов. Фото: Алексей Кунилов

Алексей Потоскуев за работой. Фото: Алексей Кунилов

Алексей Нукалов из Тюменской области. Фото: Алексей Кунилов

Емельян Куртямов, хант по национальности из Ямало-Ненецкого автономного окурга, вырезает чашу - куаль, которую используют оленеводы и рыбаки. Емельян сам 30 лет был оленеводом, теперь он хранитель традиций. С собой мастер также привёз пояс с оберегами из медвежьих клыков, деревянные ножны, табакерки. Фото: Алексей Кунилов

Зоя Тарлина (ХМАО) - победитель в номинации "Берестяной промысел" Фото: Алексей Кунилов

Инна Нестерова из Тюменской области. Фото: Алексей Кунилов

Сергей Панарин из Челябинской области. Фото: Алексей Кунилов