Дни Эрмитажа: в Екатеринбург привезут шедевр Клода Моне

Ценители живописи смогут увидеть уникальную работу Клода Моне «Большая набережная в Гавре». Фото: Екатеринбургский музей изобразительных искусств

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств в рамках Дней Эрмитажа откроется выставка одного шедевра. Ценители живописи смогут увидеть уникальную работу Клода Моне «Большая набережная в Гавре».

Как сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы, работа всемирно известного художника является частью постоянной экспозиции новой французской живописи, расположенной в главном штабе Государственного Эрмитажа. Увидеть работу Клода Моне в Екатеринбурге можно будет с 11 ноября 2020 года по 17 января 2021 года.

Также в рамках выставки гости музея смогут посетить цикл лекций об импрессионизме и творчестве Клода Моне. Их проведёт искусствовед и сотрудник научно-просветительного отдела Государственного Эрмитажа Алёна Петровская с 11 по 14 ноября 2020 года.

Дни Эрмитажа пройдут в Екатеринбургском музее изобразительных искусств уже в пятый раз.