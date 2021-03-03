Яркая Гавана, колоритный Урал и уроки прошлого представляем

«О, Гавана! Транзит…»

В галерее «Главный проспект» открывается выставка, посвящённая 500-летию столицы Кубы и юбилею дипломатических отношений между СССР (а позднее – Российской Федерацией) и Республикой Куба. Всего экспозиция побывает в 17 городах нашей страны. Так, весь февраль полотнами с кубинским колоритом любовались жители Нижнего Тагила, сейчас выставка переехала в Екатеринбург.

Фото: «Главный проспект»

В «Главном проспекте» можно будет увидеть 150 картин известных российских авторов. Это работы Василия Верещагина, Зураба Церетели, Георгия Поплавского, Виктора Иванова, Бориса Коржевского. Сюжеты самые разные – от революции до ярких пейзажей.

Адрес: Международный центр искусств «Главный проспект» (Екатеринбург, пр. Ленина, 8). С 5 марта по 6 апреля.

«Александр Бурак: внутренний компас»

Галерея Синара Арт приглашает на выставку уральского художника Александра Бурака. Он родился в Сибири, небольшой деревне Ефремовка, но большую часть жизни провёл на Урале. В 1944 году Бурака назначили главным художником цветного документального фильма «Нетронутый Урал», а в 1946-м он окончательно переехал в Свердловск. Уральская природа вдохновила его на создание многих пейзажей, на которых реки, леса, горы – всё, чем богат наш край. В экспозиции представлено около 100 работ из коллекции галереи и частных собраний.

Фото: Cинара Арт

Адрес: Галерея Синара Арт (Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, 15/4). С 5 марта по 18 апреля.

«Уроки незабытого прошлого»

В екатеринбургской галерее RakovGallery представят персональную выставку из 60 произведений художника Александра Грекова. Этот автор опирается на традиции русской школы реалистической школы, среди его наград, к примеру, есть серебряная медаль Российской академии художеств. Работы Александра Грекова находятся в том числе в собрании санкт-петербургского музея современного искусства Эрарта.

Фото: RakovGallery

Его картины зачастую посвящены остросоциальным проблемам, а в экспозиции «Уроки незабытого прошлого» художник анализирует переход от государственной собственности к частной.

Адрес: RakovGallery (Екатеринбург, ул. Горького, 4 д). С 7 марта по 6 апреля.

Опубликовано в №036 от 03.03.2021