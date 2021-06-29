Время серебра, выставка Николая Предеина и акварель Владимира Кошелева:

«Областная газета» представляет самые яркие выставки недели.

Время серебра

Сегодня в музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» открывается экспозиция под названием «Время серебра». В рамках этого проекта собраны серебряные изделия, начиная от эпохи древних греков и персов до наших дней. Организаторы ставили себе задачу раскрыть разные аспекты использования серебра в наше культуре. Это и произведения авторства фабрик Ивана Хлебникова и Карла Фаберже, серебряные монеты, награды и многое другое. На выставке – предметы Свердловского областного краеведческого музея им. О.Е. Клера и частных коллекций. А продолжена тема собранием часов из XVII-XX веков, сформированная семьёй Козловых. Началось всё с Бориса Козлова – лётчика, ветерана Великой Отечественной войны, который с юности увлекался коллекционированием часов. Теперь дело продолжает его сын Александр, который и предоставил на выставку лучшие экземпляры фамильного собрания.

Адрес: Дом Поклевских-Козелл (Екатеринбург, ул. Малышева, 46). Открыта до 29 августа.

Николай Предеин. Скульпутра. Графика. Фотография. Стихи

В историческом флигеле Галереи Синара Арт представлена выставка уральского художникаНиколая Предеина. Он является автором золотой статуэтки российской оперной премии «Cаsta Diva» и приза «Дягилев» международного фестиваля «Дягилевские сезоны». Николай Петрович создал иллюстрации к юбилейному изданию поэмы «Мёртвые души», а также эмблему Гоголевского фестиваля в Париже в 2009 году. Екатеринбургскому зрителю Николай Предеин хорошо известен по скульптурным портретам писателей, художников, учёных, в том числе Миши Брусиловского и Виталия Воловича. В творчестве этого автора гармонично переплетаются скульптура, графика, фотография и стихи, и все они представлены на его персональной выставке.

Адрес: Галерея Синара Арт (Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, 15/4). Открыта до 23 июля.

Владимир Кошелев. Акварель

Вчера в здании пристроя Свердловской библиотеки им. В.Г. Белинского состоялись открытие выставки и презентация альбома «Владимир Кошелев. Акварель». Издание знакомит с биографией и творчеством этого художника в контексте развития изобразительного искусства нашей страны во второй половине XX – начале XXI веков. А творческий путь Владимира Кошелева действительно очень любопытен. Он родился в Мордовии, но позже переехал в Свердловск. Работал художником-мультипликатором на Свердловской киностудии, затем – в живописном цехе комбината Художественного фонда СССР. Владимир Петрович – участник более 80 выставок самого разного уровня, его работы хранятся в нескольких музеях нашего региона, в Приморской государственной картинной галерее, Дальневосточном художественном музее и других, а также в частных коллекциях России и за рубежом. В альбом же вошло 92 его работы и фотографии, выставка включает 15 акварелей, созданных с 2012-го по 2018 год.

Адрес: Свердловская библиотека им. В.Г. Белинского (Екатеринбург, ул. Белинского, 15). Открыта до 1 августа.

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Опубликовано в №115 от 30.06.2021