«Дорога с войны», «Православный мир» и фотовыставка, посвящённая китам

«Дорога с войны»

Фото: МНИ

В Музее наивного искусства открылась выставка, на которой представлены произведения шести екатеринбургских «афганцев» – ветеранов войны, теперь занимающихся изобразительным искусством. В экспозиции более 60 работ – живопись и графика, где изображены советские военнослужащие во время боевых действий в Афганистане, портреты местных жителей, пейзажи, а также послевоенная жизнь. Дополняют выставку личные вещи, связанные с войной и тем временем, – обмундирование, элементы боеприпасов, предметы быта. Организаторы уточняют, что в пространстве музея будут проходить встречи с авторами и занятия с детьми.

Адрес: Музей наивного искусства (Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 18). Выставка работает до 10 октября.

«Киты и не только»

Фото: официальная афиша

В Инновационном культурном центре сегодня, во Всемирный день китов и дельфинов, презентовали фотовыставку, снимки которой были сделаны на Командорских островах биологом, научным сотрудником Института экологии растений и животных УрО РАН Александром Госьковым. Именно 23 июля 1982 года Международная китобойная комиссия проголосовала за полный запрет коммерческой добычи китов, начиная с сезона 1985/1986. Также в рамках работы экспозиции 29 июля в ИКЦ состоится встреча с доцентом кафедры биоразнообразия и биоэкологии УрФУ, кандидатом биологических наук Ольгой Госьковой, которая поделится впечатлениями от своих научных экспедиций.

Адрес: Инновационный культурный центр (Первоуральск, ул. Ленина, 18 б). Выставка работает до 8 августа.

«Православный мир»

Фото: СХР

В Доме художника можно познакомиться с выставкой «Православный мир», приуроченной к фестивалю «Царские дни». В экспозиции представлены произведения художников, которые творят в рамках православной традиции и светского искусства. Они вдохновлялись пейзажами, церковными пространствами, росписями, предметами литургии, и конечно же, иконами. Большая часть работ на выставке принадлежит авторству сестёр Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря. Кстати, 11 из них – члены секции церковного искусства Свердловского регионального отделения Союза художников России. Также на экспозиции вы увидите картины уральских художников, образам православного мира они придали современное звучание. Это пейзажи Алексея Ефремова, этюды Юлии Непокрытой, работа «Святая Екатерина» Александра Ремезова.

Адрес: Свердловское региональное отделение ВТОО «Союз художников России» (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 97). Выставка работает до 10 августа.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Опубликовано в №133 от 24.07.2021