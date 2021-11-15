Революционный авангард

Два взгляда на русскую историю сошлись в одном зале Музея изобразительных искусств. Фото: Алексей Кунилов

Екатеринбургский музей изобразительных искусств представил новую выставку – «Заря гражданственности новой», в которую вошли избранные произведения 1960–1980 годов из музейных и частных коллекций.

– Особенность этого искусства и художников этого «оттепельного» времени – внимательное отношение к истории страны, к интерпретации этой истории, – рассказывает заведующая отделом современного искусства Ирина Кудрявцева. – Причём интерпретации не формальной, а сквозь призму личных переживаний, своей гражданской позиции.

Те, кто уже побывал в музее после смены экспозиции, без труда сориентируются на местности, поскольку на постоянной выставке отечественного искусства советского периода невозможно не заметить картину Миши Брусиловского и Геннадия Мосина «1918-й», которая занимает всю стену в одном из залов. Так вот именно в этом зале, вокруг работы двух уральских мэтров живописи, и сформировалась временная выставка. Вождь мирового пролетариата и его ближайшие соратники словно выступают в роли своеобразных арбитров в споре двух взглядов на историю России, представленных в зале.

С одной стороны это «Революция. 1917 год. За власть Советов» Алексея Константинова (картина предоставлена специально для этой выставки Нижнетагильским музеем изобразительных искусств), где уже не сами демоны революции, а её движущая сила – сметающий на своём пути все пережитки прошлого пролетарий. А напротив – знаменитые, но редко выставляющиеся «Политические» Геннадия Мосина. Автора в своё время не спасла даже попытка дать абстрактное название, чтобы уйти от конкретной исторической привязки. Даже картине «1918-й» при всей её неканоничности удалось проскользнуть в официальную «лениниану», а с «Политическими» номер не вышел. Вроде как и при царском режиме могут быть такие персонажи, но уж очень чувствуется авторский отсыл к более новым временам. Картина долго хранилась в мастерской Геннадия Мосина и показывалась автором только друзьям, да и сейчас она предстала перед широкой аудиторией после долгого перерыва.

Алексей Константинов «Революция. 1917 год. За власть советов». Фото: Алексей Кунилов

Интересную версию образа вождя народов создал в 1982 году Николай Федореев – белый ангел с характерно заложенной за борт рукой. А по бокам то ли чёрные крылья, то ли молнии. Персонаж угадывается моментально, даже без всякого портретного сходства. Впрочем, присмотревшись к голове в виде камня-валуна, знакомые черты можно увидеть. Также Федорееву принадлежит «Вертикаль власти» – соц-арт-критика советского стремления быть новым Вавилоном – то ли это мавзолей, то ли зиккурат; то ли это потерявшие своё лицо по периметру, то ли газыри с припасёнными на случай необходимости патронами.

Ещё один сильный момент – работы Алексея Казанцева из серии «Соловки». Необычны они потому, что под комиксом чаще принято понимать если уж и не обязательно что-то смешное, но точно никак не трагическое. У Казанцева по сути те же самые комиксы, то есть рисунок, сопровождённый каким-то текстом, но на самом деле оказывается мощное полифоническое высказывание, идущее от детских воспоминаний.

Вряд ли высокое и строгое жюри с высоты своей багрово-красной трибуны вынесет какой-нибудь вердикт в этом подмеченном единоборстве. Авангард тем и хорош, что в нём нет правильного и неправильного взгляда. Нам же из дня сегодняшнего посмотреть на выставку будет полезно. А вдруг станем ближе к пониманию того, кто мы и зачем.

Выставка «Заря гражданственности новой» продлится в Музее изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5) до 31 января 2022 года.

Единство под знаком авангарда Выставка в музее Изобразительных искусств открылась в рамках большого проекта «Пространство второго авангарда», который стартовал в эти дни в Екатеринбурге международной научно-практической конференцией «Вторая волна русского авангарда: региональные версии». Также открылись экспозиции «Второй русский авангард: уральское измерение» (резиденция губернатора Свердловской области), «Грани тагильской беспредметности второй половины XX века» (Нижнетагильский музей изобразительных искусств), «Полиморфия уральского авангарда» (Ирбитский государственный музей изобразительных искусств), «Другое «другое искусство» (галерея «Антонов», Екатеринбург). По словам организаторов, это только начало большого проекта, задуманного, чтобы объединить регионы России на основе культурной традиции русского художественного авангарда. В перспективе к нему должны присоединиться Центральный и Северо-Западный округа, Поволжье, Сибирь, Дальний Восток.

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов