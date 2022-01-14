“Три фигуры” чуть не стали "фигурантами" уголовного дела

Картина ученицы Казимира МАЛЕВИЧА Анны ЛЕПОРСКОЙ «Три фигуры» из собрания Третьяковской галереи подверглась нападению. Она была выставлена в Ельцин Центре 5 ноября. Неизвестный пририсовал ручкой глаза на абстрактных лицах двух фигур.
Изменения на полотне заметили посетители вечером, 7 декабря. В Ельцин Центре «Областной газете» подтвердили, что «Три фигуры» были досрочно сняты с выставки и отправлены в Москву. Там оценили ущерб в 250 тысяч рублей. Известно, что картина была застрахована на 74,9 млн рублей.
После инцидента в Ельцин Центре проводилось внутреннее расследование, взаимодействие с правоохранительными органами и подтверждение страхового случая.
«Мы сами ждём комментарий по этой неприятной истории от коллег из Москвы. Вскоре он появится», — сообщила корреспонденту «ОГ» пресс-секретарь Ельцин Центра Евгения Капитонихина. Подробности она раскрывать не стала.
Ельцин Центр обратился с заявлением в полицию, но в возбуждении уголовного дела было отказано из-за незначительной суммы ущерба, нанесённого произведению искусства. В итоге Минкультуры РФ в январе направило жалобу в Генпрокуратуру России на отказ в возбуждении дела с просьбой его переквалификации по ст. 243 УК РФ с формулировкой: «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включённых в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ».
Изданию также стало известно, что чернила успели проникнуть в красочный слой, так как титановые белила, которыми написаны лица, не покрыты авторским лаком. Вандал, к счастью, рисовал ручкой без сильного нажима, поэтому рельеф мазков в целом не был нарушен. Горе -"художника" пока не нашли.
- В итоге, были изменены протоколы безопасности – над другими картинами установили защитные экраны, усилили наблюдение за особо ценными объектами, - добавила Евгения Капитонихина.
Анна Лепорская (1900–1982) известна как мастер художественного фарфора, живописью она занялась уже в поздние годы. Училась в аспирантуре на отделении живописной культуры Государственного института художественной культуры, которое возглавлял Малевич. Картина «Три фигуры» (1932–1934) была привезена в числе 84 работ на выставку «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» в Екатеринбург. Сама экспозиция открыта до 20 февраля. Она посвящена периоду деятельности Казимира Малевича по созданию новаторской школы авангардного искусства.
Мы решили вспомнить и пять неприятных или курьёзных происшествий с музейными экспонатами, которые произошли за последнее время.
Аналогичная екатеринбургской ситуация произошла в 2017 году, на выставке воронежского художника Александра Селезнёва. Как сообщил сам художник порталу Вести.Воронеж, неизвестные разрисовали чёрной ручкой две картины на его выставке “Огонь в Яме” в Воронежском центре современного искусства. Как и в случае с инцидентом в Ельцин Центре, заявление в полицию отправлено не было. Сам Александр Селезнёв сказал об этом так: “Если я злю идиотов, то не всё потеряно. Хочу обратиться к вандалам с поклоном! Я же про них тоже рисую”.
- Один из случаев произошёл с картиной Ильи Репина “Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года” в Третьяковской галерее: в 2018 году приезжий житель Воронежской области с помощью ограждения разбил защитное стекло. Свой поступок он объяснил возмущением от того, что изображено на картине. Холст оказался порван в трёх местах, а оригинальная авторская рама повреждена. С тех пор полотно находится в руках реставраторов и вернётся в постоянную экспозицию Третьяковки не раньше марта 2022 года.
- А вот в Дании в прошлом году местный художник решил обмануть музей и присвоить себе деньги, выделенные на экспозицию. Смысл главного арт-объекта заключался в том, что в двух стеклянных кубах должны лежать настоящие купюры, символизирующие доходы жителей Австрии и Дании. Предприимчивый творец присвоил себе 84 тысячи долларов и назвал это “произведение” “Бери деньги и беги”. Музей Kunsten в Ольборге обратился в полицию, чтобы вернуть, по факту, украденные деньги. Сам художник возвращать их отказывается.
- В ноябре прошлого года из центра современного искусства “Винзавод” была похищена картина Анны Андржиевской “Зависть”. Интересно, что стоимость картины оценивается всего лишь в 60 тысяч рублей. Но, видимо, злоумышленнику она настолько приглянулась, что он решил оставить её себе. По горячим следам полиция возбудила уголовное дело и буквально через девять дней картина была обнаружена.
- От желающих поживиться на искусстве нет спасения даже в виртуальной реальности. В ноябре 2021 года Эрмитаж организовал первую цифровую выставку – пользователи могли посетить экспозицию на сайте музея, создав себе аватар. Один из зрителей попытался переместить картину, и это выглядело так, будто ценный экспонат похищают. Сотрудник музея предотвратил несанкционированное изменение пространства музея и вернул картину на место.