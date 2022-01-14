“Три фигуры” чуть не стали "фигурантами" уголовного дела

Из-за вандала двое персонажей картины “Три фигуры” теперь стали "зрячими". Фото: Александр Мехоношин, Ельцин Центр

Картина ученицы Казимира МАЛЕВИЧА Анны ЛЕПОРСКОЙ «Три фигуры» из собрания Третьяковской галереи подверглась нападению. Она была выставлена в Ельцин Центре 5 ноября. Неизвестный пририсовал ручкой глаза на абстрактных лицах двух фигур.

Изменения на полотне заметили посетители вечером, 7 декабря. В Ельцин Центре «Областной газете» подтвердили, что «Три фигуры» были досрочно сняты с выставки и отправлены в Москву. Там оценили ущерб в 250 тысяч рублей. Известно, что картина была застрахована на 74,9 млн рублей.

После инцидента в Ельцин Центре проводилось внутреннее расследование, взаимодействие с правоохранительными органами и подтверждение страхового случая.

«Мы сами ждём комментарий по этой неприятной истории от коллег из Москвы. Вскоре он появится», — сообщила корреспонденту «ОГ» пресс-секретарь Ельцин Центра Евгения Капитонихина. Подробности она раскрывать не стала.

Ельцин Центр обратился с заявлением в полицию, но в возбуждении уголовного дела было отказано из-за незначительной суммы ущерба, нанесённого произведению искусства. В итоге Минкультуры РФ в январе направило жалобу в Генпрокуратуру России на отказ в возбуждении дела с просьбой его переквалификации по ст. 243 УК РФ с формулировкой: «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включённых в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ».

Изданию также стало известно, что чернила успели проникнуть в красочный слой, так как титановые белила, которыми написаны лица, не покрыты авторским лаком. Вандал, к счастью, рисовал ручкой без сильного нажима, поэтому рельеф мазков в целом не был нарушен. Горе -"художника" пока не нашли.

- В итоге, были изменены протоколы безопасности – над другими картинами установили защитные экраны, усилили наблюдение за особо ценными объектами, - добавила Евгения Капитонихина.

Анна Лепорская (1900–1982) известна как мастер художественного фарфора, живописью она занялась уже в поздние годы. Училась в аспирантуре на отделении живописной культуры Государственного института художественной культуры, которое возглавлял Малевич. Картина «Три фигуры» (1932–1934) была привезена в числе 84 работ на выставку «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» в Екатеринбург. Сама экспозиция открыта до 20 февраля. Она посвящена периоду деятельности Казимира Малевича по созданию новаторской школы авангардного искусства.