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Культура / Изобразительное искусство
13 мая 2022, 13:21

Екатеринбургский музей ждет прибытия полотен русских художников из Южной Кореи

  Ирина Якино
Музей

По предварительным данным, картины везут в страну при содействии посольства России в Республике Корея. Фото: Галина Соловьева

Больше месяца произведения русских художников-авангардистов не могут вернуть в Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ). Полотна Кандинского, Малевича, Ларионова, Родченко и Гончаровой выставляли в Центре сценического искусства "Седжон" в Южной Корее. 

В конце марта сотрудники музея попросили вернуть произведения в Екатеринбург, хотя выставка была организована до 17 апреля 2022 года. Причиной стали опасения по поводу сложностей транспортировки, связанных с введением санкций. Проблемы действительно возникли. Сотрудники "Седжона" смогли найти подходящий рейс только в мае.

Как рассказал "ОГ" директор ЕМИИ Никита Корытин, когда полотна прибудут в Екатеринбург, пока сказать сложно. Их ждут в ближайшее время, но ни маршрут, ни конкретные даты пока не называются. По данным ТАСС, картины везут в страну при содействии посольства России в Республике Корея. В интересах безопасности маршрут и даты перемещения предметов искусства не разглашаются.

Областная газета Свердловской области

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