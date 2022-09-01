В Академическом открыли школу для юных художников

Современные пространства, оснащенные новым оборудованием, позволят его воспитанникам заниматься творчеством с комфортом, не выезжая из своего района. Фото: Федор Серков, предоставлено пресс-службой мэрии

В Академическом районе Екатеринбурга открыли филиал детской художественной школы № 2 имени Мосина. Новый учебный корпус смогут посещать около 300 учащихся.

Участие в торжественном открытии первого муниципального учреждения культуры в динамично развивающемся районе в День знаний принял глава уральской столицы Алексей Орлов. "Открытие школы – событие долгожданное. Для юных художников здесь созданы все условия: творческие мастерские, выставочное пространство", – отметил мэр.

По данным пресс-службы горадминистрации, в новом учебном году около 300 жителей Академического от 5 до 18 лет смогут обучаться в школе по дополнительным, предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области изобразительного искусства. Они будут изучать основные академические дисциплины: рисунок, живопись, историю искусств.

Фото: Федор Серков, предоставлено пресс-службой мэрии

Добавим, детская художественная школа № 2 – одно из самых востребованных образовательных учреждений культуры, расположенных в центре Екатеринбурга. На протяжении последних 5 лет конкурс в школу составлял от 15 до 19 человек на место.