В Екатеринбурге открыли мультимедийную выставку "Не словом, а делом"

Сочетание классических и инновационных решений создает многоплановый, комплексный опыт погружения в петровскую эпоху. Фото: Борис Ярков

В День народного единства в мультимедийном историческом парке "Россия — Моя история" открылась выставка "Не словом, а делом". Экспозиция рассказывает о взаимоотношениях Петра I и промышленника Никиты Демидова, а также об истории Урала и становлении Российской империи.

Экспозиция сочетает в себе привычные элементы с передовыми технологиями. Так, в одних залах посетители могут увидеть голографический театр и виртуальную реальность, в других — прокрутить водяное колесо и попробовать себя в каллиграфии.

"Это как раз то, что называется иллюстрацией нашей уральской идентичности. <...> Роль Урала — опорного края державы — в том, что страна стала мощной империей, здесь показана очень доступно, ясно, интересно, в том числе для школьников", — отметил замгубернатора Свердловской области Павел Креков.

Фото: Борис Ярков

В День народного единства экспозиция доступна всем гостям исторического парка. Семьи мобилизованных смогут посетить ее бесплатно 4, 5 и 6 ноября, сообщает департамент информполитики региона.

Добавим, сегодня состоится премьера художественного фильма "Петр I. Последний царь и первый император" (режиссер Андрей Кравчук). Показ организован в Екатеринбурге, Красноуральске, Волчанске, Серове, Богдановиче, Первоуральске, Камышлове и других муниципалитетах региона. Посетить киносеанс можно бесплатно.