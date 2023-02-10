Нехрупкий промысел: в Сысерти набирают специалистов для участия в фарфоровой лаборатории

Фото: Алексей Кунилов

Команда креативного кластера «На заводе» и Агентство развития Сысерти запускают на предприятии «Фарфор Сысерти» проект «Антихрупкость». Это так называемая фарфоровая лаборатория, для участия в которой приглашаются художники, дизайнеры, керамисты и маркетологи. Все вместе они попытаются создать актуальные, конкурентоспособные изделия из фарфора. Заявки от желающих принимаются до 15 февраля.

Молодежи – полезно, заводу – приятно

«Фарфор Сысерти» – одно из старейших уральских предприятий народного промысла. В СССР это был один из четырех заводов, которые занимались выпуском высокохудожественных подарочных изделий. Но в 90-е, как у любого промысла, у них появилась масса проблем, в первую очередь связанная с постоянной сменой собственников. В последние несколько лет предприятие постепенно возрождается, туда возвращаются художники, открываются магазины с фарфоровой продукцией. Но и время не стоит на месте – предпочтения покупателей меняются, и заводу необходимо под это подстраиваться, чтобы продукция продавалась.

Новый проект – «Антихрупкость» – по большому счету, сочетание приятного с полезным: у тех, кто станет участниками лаборатории, появится возможность реализовать творческий потенциал, а у завода – вдохновиться новыми идеями, актуализировать линейку своих изделий. Тем более, что сейчас для этого действительно самое удачное время.

– Мы видим отличные возможности для импортозамещения, поскольку на российском рынке освободились ниши посуды для отелей и заведений общепита, декоративных товаров для дома. И «Фарфор Сысерти» сейчас имеет все шансы стать полноценным экономическим драйвером территории, – отмечает куратор проекта, продюсер Алина Рахматулина.

Помимо посуды и предметов для интерьера участники будут заниматься изготовлением украшений из фарфора и изделий, претендующих на статус произведения искусства.

Лаборатория проходит в несколько этапов. На первом, который завершится в конце февраля, организаторы собирают команду – отбирают из всех заявившихся самых достойных, а также утверждают список планируемых изделий, готовят к запуску мастерскую на заводе.

Второй этап пройдет в марте – это главная стадия лаборатории, во время которой будут созданы образцы новой продукции. Любопытно, что заявиться на участие в проекте могут специалисты из любой точки мира, а для тех, кто не сможет посетить Сысерть, предусмотрен онлайн-формат. Но конечно, в приоритете очное участие. Поскольку проект «Антихрупкость» поддержал Президентский фонд культурных инициатив (грант составляет 6,5 млн рублей), организаторы берут на себя расходы на дорогу, проживание и питание. Также в программу включены экскурсии по знаковым местам территории, поэтому проект вполне можно расценить еще и как презентацию туристического потенциала Сысерти и фарфорового предприятия в частности.

ИЗ ИСТОРИИ ЗАВОДА Традиции местных керамистов берут начало в XVIII и XIX веках. К 1960 году несколько артелей объединились в Сысертский завод керамических изделий.

С 1966 года изделия завода ежегодно участвовали в выставке ВДНХ в Москве. Во времена расцвета на предприятии работали более 500 человек.

Со дня основания и по сей день мастера расписывают изделия вручную, используя технику уральской мазковой росписи, которая является отличительной чертой завода.

Фарфору дадут второй шанс. Даже браку

Пожалуй, самое интересное – с чем будут работать участники. Кураторы проекта и сотрудники завода предлагают на выбор три направления. Первый – это создание изделий из брака. Специфика фарфорового производства подразумевает, что порядка 40 процентов продукции получается с дефектом. И лаборантам нужно будет дать фарфору новую жизнь. На самом деле, для завода такой подход не в новинку, на предприятии даже есть специальная комната для битья посуды, куда попадают бракованные изделия. Затем осколки измельчают и повторно отправляют в производство. Но согласитесь, креативный подход и новые идеи здесь будут нелишними, и вероятно, у участников лаборатории получится придумать новое применение браку.

Второе направление – это переосмысление уже существующих форм. Понятно, что на производстве большая линейка собственных изделий, и участники лаборатории смогут либо иначе их украсить, либо соединить несколько базовых моделей в одно целое. Фантазию лаборантов никто не ограничивает, главное, чтобы конечное изделие оказалось востребованным.

Ну и третье направление – это создание совершенно новых форм. Кураторы оговариваются, что количество возможных моделей в этом случае будет ограничено, их доверят делать только тем, у кого будут самые сильные заявки.

Финальный этап лаборатории – это экспонирование получившихся изделий. Работы будут представлены в ключевых арт-пространствах региона и даже страны. Кураторы ведут переговоры с одной из самых модных на данный момент столичных выставочных площадок современного искусства – ГЭС-2, Московским музеем дизайна, промышленной выставкой «ИННОПРОМ» и Форумом 100+.

Более того, если изделие участника лаборатории окажется удачным и выйдет на рынок, то с автором уже будут оформлены финансовые отношения.

ИНТЕРВЬЮ «Мы не можем годами выпускать одни и те же чашки» Партнером проекта «Антихрупкость» выступает завод «Фарфор Сысерти». О том, что ждет предприятие от этого эксперимента, мы побеседовали с директором завода Альбертом КИРИЛЛОВЫМ. – Альберт Владимирович, как отнеслись к инициативе команды «На заводе»? Близка ли вам идея проведения такой лаборатории, привлечения людей «со стороны» для создания новых форм, моделей изделий? – Я бы сказал, что все-таки это наша совместная идея. Кураторы приезжали, спрашивали, как мы видим это сотрудничество, я предложил мастер-классы. Они ухватились за это и придумали лабораторию. Мы прекрасно понимаем, что должны развиваться, что не можем годами выпускать одни и те же чашки. Но главное, чего бы мне хотелось – чтобы то, что произойдет во время проекта на нашем заводе, сподвигло кого-то из молодых людей остаться работать у нас. Если мы увидим изделия, которые действительно нам понравятся, мы тут уже узнаем, кто это сделал, будем разговаривать. Если не пригласим человека в штат, то точно сможем организовать некое сотрудничество. Сейчас на нашем предприятии 15 художников, и если произойдет реконструкция завода, конечно, нам необходимо будет увеличивать штат. – Насколько высока вероятность, что получившиеся изделия можно будет увидеть в линейке вашей продукции? – Этого я пока сказать не могу, мне самому очень интересно, что из всего этого получится. Лаборатория пройдет в корпусе рядом с заводом, и даже если мы не примем в разработку идеи участников, все равно останемся в выигрыше – ведь они придут к нам с экскурсиями, зайдут в наш магазин. А это тоже заработок, туристическая сторона проекта. – На ваш взгляд, какие виды продукции завода больше нуждаются в редизайне – посуда, сувениры, интерьерные вещи? – Думаю, интерьерные. В рамках проекта вряд ли удастся создать что-то для массового производства. К примеру, если мы говорим о переработке брака, то работа с осколками точно носит индивидуальный характер. А в результате могут получиться оригинальные, эксклюзивные изделия для дома, которых больше не будет ни у кого. – При этом кураторы проекта заявляют, что сейчас удачный момент для импортозамещения, ведь много фирм, продававших посуду, ушли с нашего рынка. В первую очередь речь о посуде для отелей, ресторанов. Вы на заводе об этом думали? – Мы находимся в составе НХП, поэтому должны придерживаться традиционной технологии – то есть полностью ручного производства. Это наша фишка. Но о посуде для кафе и ресторанов мы думали. Это прекрасная возможность для того, чтобы предприятие держалось на плаву. Но та посуда, которую мы делаем, заказчикам не подходит, потому что мы делаем тонкие, изящные изделия. Они идеальны для домашнего пользования. А у ресторанов другие требования – и по толщине, и по температуре. Поэтому если такую продукцию запускать, эта линия должна идти параллельно всему тому, что сейчас делает завод, нужен формовочный станок. Посмотрим, идею эту не оставляем.

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