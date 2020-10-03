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3 октября 2020, 17:08

Владимир Путин поздравил Армена Джигарханяна с 85-летием

Армен Джигазрханян

Народному артисту СССР сегодня исполняется 85 лет. Фото: кадр из фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!"

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем Армена Джигарханяна. Народному артисту СССР сегодня исполняется 85 лет.

Российский лидер направил актёру и режиссёру поздравительную телеграмму.

 «Талант актёра и режиссёра, неустанный творческий поиск и увлечённость любимым делом на протяжении многих лет помогают вам вдохновенно трудиться, воплощать в жизнь намеченные планы и замыслы. Столь насыщенный профессиональный путь достоин глубокого, искреннего признания», - говорится в поздравлении главы государства.

Советский, российский и армянский актёр, театральный режиссёр и педагог Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Народный артист СССР, Лауреат двух Государственных премий Армянской ССР. Один из основателей, президент и художественный руководитель Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна с 1996 года. Сыграл более 250 ролей в кино.

Областная газета Свердловской области

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