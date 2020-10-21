Фильм екатеринбуржца Ивана Соснина стал победителем Фестиваля уличного кино

Иван Соснин получил сертификат на полтора миллиона рублей на реализацию замысла полноформатного фильма Фото: пресс-служба Фестиваля уличного кино

Фильм «Большая восьмёрка» екатеринбургского режиссёра Ивана Соснина объявлен победителем Фестиваля уличного кино. Причём, в отличие от других кинофорумов, здесь лучшую картину определяли не эксперты, а сами зрители.

Показы участвовавших в конкурсной программе короткометражных фильмов проходили во многих городах России, в том числе и Екатеринбурге. Всего по данным организаторов состоялось 540 показов, фестивальные фильмы посмотрели более 200 тысяч зрителей. В этом году смотр прошёл в седьмой раз. Генеральным партнёром выступил онлайн-кинотеатр МТС-ТВ.

Среди претендентов на главный приз были десять фильмов, в том числе «Подвиг», спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым, дебютный фильм актрисы Светланы Устиновой «Маруся», «Подводник» Александра Назарова. Все фестивальные мероприятия проходили в строгом соответствии с санитарными требованиями. За понравившийся фильм зрители голосовали светом своих мобильных устройств, который замерялся специальным прибором.

Иван Соснин и его творческая команда получили главный приз Фестиваля уличного кино – 1,5 миллиона рублей на запуск производства полнометражного фильма.