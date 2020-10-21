Владимир Путин присвоил Никите Михалкову звание Героя Труда

Никита Михалков празднует сегодня свой юбилейный день рождения. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда РФ кинорежиссёру Никите Михалкову. Известный деятель культуры празднует сегодня юбилей.

Согласно документу, звание Героя Труда РФ присвоено Никите Михалкову "за особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу". Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации в день рождения кинорежиссёра - сегодня Никите Михалкову исполняется 75 лет. Публикуем текст документа:

Фото: портал правовой информации

Никита Михалков родился 21 октября 1945 года в Москве. С 1956 по 1959 год учился в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории и параллельно занимался в Драматическом театре им. Станиславского. В 1963 году поступил в Театральное училище им. Щукина, однако был отчислен из-за участия в киносъёмках в 1966 году - тогда студентам это было запрещено. После этого он поступил на второй курс режиссёрского факультета ВГИКа.

Никита Михалков является режиссёром таких известных кинокартин, как "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви", "Несколько дней из жизни И. И. Обломова", "Очи чёрные", "Урга - территория любви" (номинация на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке"), "Утомлённые солнцем" и "Сибирский цирюльник". Также он играл в таких фильмах и сериалах, как "Униженные и оскорблённые", "Ревизор", "Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона: Собака Баскервилей", "Ненависть", "72 метра", "Жмурки", "Поддубный", "Легенда №17" и "Экипаж".

Получил почётное звание заслуженного артиста РСФСР в 1976 году, а в 1984 году - звание народного артиста РСФСР. Является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".