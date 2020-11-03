Скончался один из авторов мультфильмов про Незнайку Владимир Шафранюк. Фото: кадр из мультфильма "Приключения Незнайки и его друзей".

Ушёл из жизни один из создателей кукольных мультфильмов про Незнайку, конструктор кукол и художник Владимир Шафранюк. На момент смерти ему было 85 лет.

О смерти художника сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу студии "Союзмультфильм". Отмечается, что он умер у себя дома в Москве.

Владимир Шафранюк закончил Московский инженерно-физический институт, после чего работал с "Союзмультфильмом" и другими советскими студиями мультипликации. Принимал участие в создании таких мультфильмов как "Двенадцатая ночь", "Добрыня Никитич", а также серии картин "Приключения Незнайки и его друзей". Художник является автором книги "Понятие о куклах-актерах и традиционные заблуждения" и ряда статей о технике театра кукол и особенностях кукольной скульптуры.