На 73-м году жизни скончался актёр Александр Лукаш

Он известен по ролям в таких сериалах как "Зона" и "Кто в доме хозяин?". Фото: Facebook театра "У Никитинских ворот".

В возрасте 72 лет ушёл из жизни актёр театра и кино Александр Лукаш. Он известен по ролям в таких сериалах как "Зона" и "Кто в доме хозяин?".

О смерти актёра сообщается на официальной странице в Facebook театра "У Никитинских ворот".

"Мы будем помнить Вас, дорогой Александр Георгиевич, бесценный Саша! Будем вспоминать, как Вы репетировали, как готовились к выходу на сцену, как всегда потрясающе играли! Нам будет не хватать Вашего ироничного молчания и удивительного чувства юмора. В Вас жила частичка нашего общего дома, теперь, с Вашим уходом, мы её потеряли", - говорится в сообщении.

Александр Лукаш родился 7 октября 1948 года. Окончил школу-студию при МХАТ, после чего играл в Рижском русском театре. С 1988 года является актёром театра "У Никитских ворот". В частности, он играл в таких театральных постановках как "Майн кампф. Фарс", "Золотой тюльпан Фанфана", "Вишневый сад", "Два набокова", "Живой труп" и "Крокодильня", а также в сериалах "Адвокат-1", "Зона", "Кто в доме хозяин?", "Шальной ангел" и "Неистовый, яростный, бешеный...".