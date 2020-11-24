На 61-м году жизни скончался режиссёр Георгий Гаврилов

За свою карьеру он снял и участвовал в создании более 90 рекламных роликов и 170 музыкальных клипов для звёзд российской и мировой сцены. Фото: официальная страница Георгия Гаврилова в Facebook.

В возрасте 60 лет умер российский режиссёр и продюсер Георгий Гаврилов. За свою карьеру он снял и участвовал в создании более 90 рекламных роликов и 170 музыкальных клипов для звёзд российской и мировой сцены.

О смерти режиссёра стало известно после публикации сообщения на его официальной странице в Facebook.

Георгий Гаврилов родился 26 апреля 1958 года. Окончил Всероссийский Государственный Институт кинематографии (ВГИК) и Рижскую Консерваторию им. Язепа Витола.

За годы творческой деятельности Георгий Гаврилов работал как с российскими музыкантами, в числе которых Лайма Вайкуле, Игорь Крутой и Дмитрий Маликов, а также с такими зарубежными звёздами как Mariah Carey, 50 Cent, Beres Hammond и рэп-группами DMX и Wu-Tang Clan. На его счету несколько десятков фильмов и сериалов, среди которых "Исповедь: Хроника отчуждения", "ПМЖ", "Агент", "Шпионские игры" и "Петрович".