Стали известны лидеры российского кинопроката по итогам недели

Названы самые популярные фильмы отечественного кинопроката по итогам выходных. Согласно предварительным данным, уже четвёртую неделю подряд лидером чарта становится российская комедия "Непосредственно Каха!".
Фильм Виктора Шамирова, основанный на комедийном YouTube-сериале, рассказывает о двух друзьях, которые влюбились в девушку Софу. Между ними возникает соперничество, и им приходится выбирать между любовью и дружбой. Такая простая и понятная история пришлась по вкусу многим россиянам, и только за последнюю неделю фильм собрал в прокате 31,2 млн рублей, а общая сумма сборов превышает 500 млн рублей.
На втором месте в списке расположилась спортивная драма Эдуарда Бодрукова "На острие" о противостоянии двух амбициозных фехтовальщиц, сыгранных Стасей Милославской и Светланой Ходченковой. За прошедшие выходные картина собрала 21,6 млн рублей. Следом идёт мелодрама американского режиссёра Бена Фэлкоуна "Искусственный интеллект". За возможность посмотреть на роман между машиной и девушкой зрители отдали кинотеатрам на прошедших выходных 19,1 млн рублей.
На четвёртом и пятом местах чарта отечественного кинопроката оказались мультфильм "Полное погружение", для работы над которым российские мультипликаторы привлекли сценариста первой части "Истории игрушек", и "Питер Пэн и Алиса в стране чудес" — переосмысление историй о классических сказочных персонажах, которые в фильме Бренды Чепмен стали темнокожими. Кинокартины собрали 17,3 млн рублей и 12,4 млн рублей соответственно, сообщает портал kinobusiness.com.