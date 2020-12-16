Утром федеральный телеканал показал отрывок беседы со Светланой Дружининой. Фото: Первый канал

Президент России Владимир Путин поздравил режиссёра и актрису Светлану Дружинину с юбилеем. Президент пожелал ей и её близким здоровья, успехов и благополучия.

В поздравлении Владимир Путин отметил профессионализм и преданность искусству Светланы Дружининой.

"Поздравляю Вас с юбилейным днём рождения. За годы вдохновенного труда Вы в полной мере реализовали свой неиссякаемый творческий потенциал, ярко проявили себя на актёрском и режиссёрском поприще", - приводит пресс-служба Кремля слова из телеграммы.

Светлана Дружинина родилась 16 декабря 1935 года в Москве. Она сыграла в фильмах "Девчата" (Анфиса Павловна, телефонистка), "Дело было в Пенькове" (Лариса), "За витриной универмага" (продавец Соня Божко). Она выступила в качестве режиссёра кинокартин "Исполнение желаний" (по роману Вениамина Каверина), "Сватовство гусара", "Дульсинея Тобосская", "Принцесса цирка", "Гардемарины, вперёд!", "Виват, гардемарины!" и "Гардемарины III".

Утром Первый канал показал отрывок беседы со Светланой Дружининой. Она рассказала, что их утро с мужем - оператором Анатолием Мукасеем - начинается с комплиментов. Волейбол они называют семейной игрой. Супруги в молодости оба были капитанами волейбольных команд. Невесткой Светланы Дружининой является известная волейболистка Екатерина Гамова, многократная чемпионка по волейболу.