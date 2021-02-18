Андрей Мягков: Маленький человек тоже может быть героем

Фото: Кадр из фильма «Ирония судьбы»

Актёр Андрей Мягков умер вчера на 83-м году жизни от острой сердечной недостаточности. Он ушёл из профессии больше десяти лет назад, но то, что он успел сделать, позволило ему занять заслуженное место среди культовых фигур, олицетворяющих советский кинематограф.

Мягков – яркий пример того, как официальное признание расходится с фактическим. «Маршальского» звания народного артиста СССР он не успел получить по вполне бюрократической причине – к 1991 году прошло всего пять лет после того, как он получил «генеральские погоны» народного артиста РСФСР. Конечно, бывали и исключения, но для повышения статуса требовался десятилетний срок.

По своей фактуре он не мог рассчитывать на роли крушащих всё вокруг героев или любовников, одной лёгкой полуулыбкой разбивающих сердца всех женщин в мире. А в таком случае требуется нечто большее, чем демонстрация физических достоинств. Начало кинокарьеры Андрея Мягкова было многообещающим – Эраст в «Бедной Лизе», Алёша в пырьевских «Братьях Карамазовых», где Мягков совершенно не затерялся в звёздном составе исполнителей.

Далее последовали Герцен и Гайдар – характеры в советской картине мира, может быть, менее сложные, но воплощение их было экзаменом на идеологическую зрелость. Судя по тому, что затем последовала роль молодого Ленина в фильме Марка Донского «Надежда», экзамен был сдан. Если бы Мягков остался в «лениниане», быть бы ему при наградах и премиях без всякой очереди. Но тут случилась в его творческой карьере «Ирония судьбы».

«Не будь «Иронии» в судьбе, мы б не узнали о тебе» – как многие злобные эпиграммы (законы жанра обязывают), эта, гафтовская, хороша отточенностью формулировки, но всё-таки несправедлива. Сам Мягков не без оснований считал, что роль Жени Лукашина в самой новогодней комедии всех времён и народов, наоборот, сломала ему карьеру в кино, прилепив к нему ярлык человека, неравнодушного к спиртному, которое в действительности он не жаловал, как и баню. Играть вождя мирового пролетариата Мягкову больше не поручали.

Зато у него случился ещё один звёздный час – роль Новосельцева в «Служебном романе», ставшем лидером проката 1978 года. Персонаж Мягкова – один из многих, вышедших из гоголевской «Шинели». С той лишь разницей, что это маленький человек, который волей судьбы становится главным героем и свалившуюся на него миссию выдерживает. За три десятилетия, что журнал «Советский экран» называл актёра года, только Иннокентий Смоктуновский заслуживал такое признание трижды, ещё пять актёров – дважды, и среди них Андрея Мягков – за роли Лукашина и Новосельцева.

Уход из кино Андрей Мягков объяснял американизацией российского кинематографа. Пожалуй, он был прав, там, где блистают мускулистые супергерои и мастера компьютерной графики, ему уже не было места. А жаль, потому что супергероев в жизни едва ли больше, чем на экране, а лучшие персонажи Мягкова показывали маленькому человеку, как, несмотря на превратности судьбы, всё-таки оставаться человеком.

Опубликовано в №30 от 19.02.2021.