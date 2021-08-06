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Культура / Кино
6 августа 2021, 16:28

В Екатеринбург в рамках благотворительного мотопробега приедет актёр Александр Устюгов

Кадр из сериала "Золотая орда"

Кадр из сериала "Золотая орда"

Российский актёр театра и кино Александр Устюгов организовал благотворительный мотопробег, в рамках которого проедет от Санкт-Петербурга до Алтая. Акция посвящена сбору средств для 10-месячного Вовы Сологуба из Краснодара, ему поставили диагноз — спинальная мышечная атрофия (СМА) 1-го типа.

Александр Устюгов хочет привлечь внимание к проблеме лечения детей со СМА. Так, малышу из Краснодара требуется дорогой препарат «Золгенсма», стоящий свыше 160 млн рублей.

Мотопробег от Санкт-Петербурга до Алтая продлится месяц — до 1 сентября. На протяжении путешествия артист заезжает в разные города, чтобы встретиться с поклонниками. В Екатеринбург актёр приедет завтра, 7 августа. Встреча намечена на 10 утра, Александр Устюгов будет ждать своих зрителей в магазине «Баллистика» (ул. Бориса Ельцина, 2).

Александр Устюгов известен по ролям в фильмах «Викинг», «Двадцать восемь панфиловцев», «Союз спасения», а также в сериалах «Годунов», «Золотая орда», «Вампиры средней полосы» и других.

Областная газета Свердловской области

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