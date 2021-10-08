Владимир Путин поздравил с юбилеем актёра Леонида Куравлёва

Леонид Куравлёв сыграл в таких комедиях, как "Золотой телёнок", "Афоня", "Живёт такой парень" (Паша Колокольников), "Не может быть", "Иван Васильевич меняет профессию" (Жорж Милославский). Фото: из кинофильма "Иван Васильевич меняет профессию"

Президент России Владимир Путин поздравил с днём рождения Леонида Куравлёва. Сегодня, 8 октября, актёр театра и кино, народный артист РСФСР отмечает своё 85-летие.

Глава государства пожелал юбиляру доброго здоровья, благополучия и бодрости духа.

"Уважаемый Леонид Вячеславович! Примите поздравления с 85-летним юбилеем. Вы всегда высоко держали творческую планку, добились вершин мастерства в актёрской профессии, своим щедрым, самобытным талантом покорили сердца зрителей разных поколений", - говорится в поздравлении Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Леонид Куравлёв сыграл в таких комедиях, как "Золотой телёнок", "Афоня", "Живёт такой парень" (Паша Колокольников), "Не может быть", "Иван Васильевич меняет профессию" (Жорж Милославский).

К юбилею артиста Первый канал покажет документальный фильм "Это я удачно зашёл!" с интервью с Леонидом Куравлёвым. Он выйдет в эфир в субботу в 13:30.

"По-настоящему Леонида Куравлёва знала только одна женщина. Леонид Куравлёв ни разу не сыграл на экране настоящую любовь, но он прожил её в жизни. Впервые в фильме актёр расскажет историю их любви и жизни с женой. Он познакомился со своей будущей женой Ниной, когда учился в 9-м классе. Пришёл на каток, увидел её — семиклассницу, которая скользила по кругу — и всё! Пропал! Они поженились через 6 лет после знакомства. Нина Куравлева была не только красива, но и умна. Она никогда не почивала на лаврах звёздной жены. Всю жизнь работала в школе, начинала преподавателем английского языка, потом стала завучем", - рассказывается в анонсе к документальному фильму.

Леонид Куравлёв родился 8 октября 1936 года в Москве. Он поступил на актёрское отделение ВГИКа со второй попытки. После окончания вуза поступил на работу в труппу Театра-студии киноактера (ныне Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова), где служил до 1992 года. Сейчас он продолжает сниматься в кино. У него три внука.