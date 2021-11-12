ВГИК: лучшее. На пяти площадках Свердловской области

Фото: Пресс-служба фестиваля ВГИК

В пяти городах Свердловской области стартуют показы Международного студенческого фестиваля ВГИК. В программе – лучшие игровые, документальные и анимационные фильмы от молодых режиссёров России и мира. Так, в афише картины в том числе авторов из Франции, Германии, Чехии, Испании, США и других стран.

Работы, которые увидят свердловчане, уже отмечены на 41-м студенческом фестивале, но вот «Приз зрительских симпатий» остался вакантным, его судьбу решат любители кинематографа в 31 регионе и 269 населённых пунктах. Как правило, смотр принимают залы, модернизированные по программе Фонда кино. В Свердловской области в этом году картины вгиковского фестиваля покажут в Нижнем Тагиле (кинотеатр «Красногвардеец»), Верхнем Тагиле (кинозал «Энергетик»), Верхней Туре (кинотеатр «КульТУРА»), Тавде (центр культуры «Россия») и в Первоуральске (Инновационный культурный центр).

Почти все эти площадки в первую очередь сконцентрировались на анимационной программе, более того, организаторы не исключают возможности групповых посещений сеансов для школьников. Зрители смогут увидеть мультфильмы «Одна дома» режиссёра Веры Вьюгиной, «Сказка на ночь» Александры Артамоновой, «На море» Анны Догаевой, «Мона Лиза – моя!» Радмилы Макаровой и другие. Работы сделаны в разных техниках и на самом деле рассчитаны как на детскую, так и на взрослую аудиторию. Это картины о любви, дружбе, проблеме отцов и детей, драме личности.

Верхний Тагил выбрал для показа программу «ВГИК. Победители», где собраны игровые фильмы, посвящённые теме человеческих отношений. Это, например, «Две пули» Глеба Прохорова, «Ласточка» Малики Мухамеджан, «Акклиматизация» Кристины Шириновой.

Отметим, что вход на все события фестиваля в области – бесплатный.