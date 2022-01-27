Президентский фонд поддержал современных уральских сказителей

Часть сцен фильма «Золотоцветень уральской деревни» сняты с помощью дрона, благодаря чему зритель в полной мере сможет насладиться и архитектурой, и живописными пейзажами. Кадр из фильма «Золотоцветень уральской деревни»

Владимир ПУТИН объявил 2022-й Годом культурного наследия народов России. И свердловчане оказались к этому готовы: молодая команда историков, журналистов и операторов запустила проект под названием «Е!Сказы» – цикл документальных фильмов о достопримечательностях Урала. Офлайн-показ первой картины, посвящённой Нижней Синячихе, состоится в феврале, а в Сети работа появится уже 31 января.

Справедливости ради уточним, что руководитель проекта «Е!сказы» Екатерина Худякова и её команда немного предвосхитили инициативу государства. На двухсерийный фильм «Золотоцветень уральской деревни» о знаменитой уральской росписи, памятниках деревянного зодчества и сохранивших их для потомков людях они в 2021 году уже успели выиграть грант Президентского фонда культурных инициатив.

Главный акцент в картине сделан на экспонаты Нижнесинячихинского заповедника. Как известно, на 64 гектарах этого музея собрано больше 20 памятников деревянного зодчества: крестьянские усадьбы XVII, XVIII и XIX веков, часовни, сторожевые башни, пожарная с дозорной вышкой, ветряная мельница, и, конечно, коллекция уральской монументальной росписи – расписные горницы, наличники, потолки. Помимо Нижней Синячихи в фильме представят музей «Уральских изб Душа живая» (Арамашево) и Коптеловский музей истории земледелия и быта крестьян.

Авторы проекта отмечают, что героями документального цикла стали также художница Алиса Горшенина, которая в своём творчестве обращается к уральской мифологии, исследованиям местной идентичности; дизайнер Любовь Михалёва, в создании нарядов она часто использует символику Урала, вдохновляется сказами Павла Бажова; и Иван Хафизов, много лет собирающий коллекцию наличников.

Первый эпизод проекта «Е!Сказы» будет выложен на YouTube 31 января для свободного просмотра. А офлайн-премьера состоится 17 февраля в Информационном центре по атомной энергии (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62), вход тоже свободный, но по предварительной регистрации. После показа запланировано обсуждение фильма вместе со съёмочной группой.

Внутри Спасо-Преображенской церкви в Нижней Синячихе сохранились росписи XIX века. В фильме этому уделено особое внимание. Фото: Кадр из фильма «Золотоцветень уральской деревни»

На этом команда «Е!Сказов» не остановится. Следующая тема для документальной картины – Далматовский Успенский монастырь (Курганская область). Обитель была основана в 1644 году, пережила нападение сибирского царевича Девлет-Гирея в 1651 году, почти век спустя – осаду монастыря отрядами Емельяна Пугачёва, многочисленные пожары и закрытие советской властью в XX веке. В 2022 году Далматовский монастырь отметит 30-летие своего возрождения.

На продакшн этого выпуска авторы пока ещё собирают средства, в том числе на краудфандинговой платформе Planeta. Также в планах у команды эпизод, посвящённый истории чтения на Урале, а именно женщинам-просветительницам XIX – начала XX веков.