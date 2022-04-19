В Екатеринбурге пройдёт ретроспектива фильмов Алексея Федорченко

Кадр из фильма "Последняя "Милая Болгария"

В сети кинотеатров «Премьер Зал» с 24 апреля по 1 мая состоятся показы картин екатеринбургского режиссёра Алексея ФЕДОРЧЕНКО. В программе – игровые и документальные работы автора.

Начнётся ретроспективная неделя с творческой встречи с Алексеем Федорченко в кинокультурном центре «Премьер Зал Омега», где также будет представлен дебютный игровой фильм режиссёра в жанре мокьюментари – «Первые на Луне» (2005).

Кроме того, в афише – артхаусная картина «Железная дорога» (2007), драма «Небесные жены луговых мари» (2012), отмеченная несколькими призами на «Кинотавре» и премией Гильдии киноведов и кинокритиков России «Белый слон», картина по одноимённой повести Дениса Осокина «Овсянки» (2010) – эта работа была удостоена нескольких призов Венецианского фестиваля и премии «Ника». Также зрители увидят документальный фильм о Свердловской киностудии «Кино эпохи перемен» (2019, Гран-при фестиваля «Россия», «Белый слон»).

Один из дней будет посвящён военной теме – 29 апреля запланирован показ документального фильма «Давид» (2002) об истории жизни Давида Левина из Минска, который, кажется, прошёл все круги ада тоталитарной эпохи, но не утратил доброты и любви к жизни. И сразу после будет представлен уже игровой фильм «Война Анны» (2018, премия «Золотой орёл», «Ника», «Белый слон») – о девочке, чудом выжившей во время массового расстрела евреев.

Завершится ретроспектива картиной «Последняя «Милая Болгария», в основу сюжета которой положена автобиографическая повесть Михаила Зощенко «Перед восходом Солнца». Фильм награждён призом ММКФ «За лучшую режиссуру», а также премией губернатора Свердловской области в сфере литературы и искусства.

Ретроспективные показы пройдут в нескольких кинотеатрах сети: «Премьер Зале Омега» (пр. Космонавтов, 41), «Премьер Зале Гранат» (ул. Амундсена, 63), «Премьер Зале Парк-Хаус» (ул. Сулимова, 50), «Премьер Зале Фан Фан» (ул. Ясная, 2).